مش هتلاقيها أرخص من كدة في أي مكان: سلع غذائية بأسعار مخفضة من الداخلية بمناسبة العيد!

أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد اعتبارًا من أول يونيو الجاري ومن المقرر استمرار المبادرة شهر واحد، يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وذلك من أجل توفير جميع مستلزمات الأسر من السلع بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة.

سلع غذائية بأسعار مخفضة

تم التنسيق مع مجموعة من القطاعات في وزارة الداخلية المصرية وأيضًا مديريات الأمن وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مرتفعة في مختلف المنافذ والأسواق التجارية التي تم الإعلان عنها عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي:

توسعت الوزارة في أعداد الشركات التي تشارك في المبادرة من خلال إضافة أسواق ومراكز تجارية كبرى.

بالإضافة إلى ذلك تم إضافة العديد من موردي اللحوم والفواكه وأيضًا تجار الجملة والتجزئة وذلك لتوفير جميع السلع الغذائية.

يأتي ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التجارة والتموين وعليه فقد تم توفير السلع في حوالي 1026 منفذ بيع ثابت ومتحرك.

وجدير بالذكر أن الدولة تسعى جاهدة لرفع العبء عن كاهل المواطن من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والإنسانية.

مبادرة لتخفيض أسعار السلع

توافد المواطنون بصورة مكثفة على المنفذ التي أعلنت عنها الوزارة في مبادرة كلنا واحد والجدير بالذكر أن تقرر مد المبادرة حتى نهاية شهر أغسطس والتي قد بدأت منذ أول شهر يونيو الجاري، والجدير بالملاحظة أن الوزارة قد أطلقت هذه الفعاليات في منتصف شهر مارس الماضي لفترة بلغت 30 يوم ثم تم مدها حتى نهاية رمضان، كما تم العمل على مدها حتى نهاية عيد الأضحى ثم مدها ثانيةً حتى أغسطس المقبل بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مختلف السلع وتيسير حصول المواطن عليها.