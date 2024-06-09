شوف غرامتك بسرعة ur.gov.iq استعلام غرامات المرور في العراق 2024 ورابط تسديدها الرسمي

في ظل العالم الرقمي التي يمر به العالم في الوقت الحالي، قامت وزارة الداخلية العراقية بإطلاق منصة أور الإلكترونية التي تُسهل على كافة المواطنين في التعرف على تفاصيل الغرامة التي تم إرتكابها، والعمل على تسديدها إلكترونيًا، بدون الذهاب إلى أي مكان، خاصة وأن هذه الخدمة تقلل الإزدحام وتوفر الوقت والجهد التي يمكن أن يهدر في حالة الرغبة بالتعرف على الغرامات المرورية.

كيفية سداد غرامات المرور في العراق

يمكنك القيام بالإستعلام عن غرامات المرور والعمل على تسديدها عبر منصة أور الإلكترونية، التي بها العديد من الخدمات الإلكترونية أمام جميع المواطنين في دولة العراق، وفقًا للخطوات التي نصت على النحو الأتي:-

أن يتم التوجه إلى منصة أور الإلكترونية.

ثم تقوم بإدخال بيانات الدخول فيما بعد.

على أن يتم اختيار الخدمة التي ترغب فيها سواء كانت “استعلام” أم “تسديد”.

في حالة الإستعلام يُرجى الضغط على زر “بحث” حتى تقوم بعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامة وقيمتها المستحق دفعها.

أما في حالة سداد الغرامة يُرجى اختيار وسيلة الدفع المناسبة لدى المواطن العراقي.

مع طباعة إيصال السداد التي يظهر لك في النهاية.

شروط غرامات المرور في العراق

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم العمل على استعلام عن غرامات المرور ومعرفة قيمة الغرامة المستحقة، كما يلي:-