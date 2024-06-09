ميزة خطيرة!! واتساب يصدم مستخدميه بعد التحديث الأخير !! خلي بالك

أعلن عدد من الخبراء عن وجود العديد من العمليات التي تتم وتؤدي إلى سرقة الواتساب لذلك يجب على المستخدمين توخي الحذر وعدم إعطاء أي معلومات خاصة عن حسابك لأشخاص لا تعرفهم شخصيا، حيث أن تطبيق الواتساب أصبح واحد من التطبيقات التي يتم استخدامها بكثرة في جميع المجالات الحياتية كما أنه يساعدك في التواصل مع الأشخاص من مختلف الدول وذلك بمجرد أن تقوم بتسجيل جهات اتصالهم لديك، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

سرقة الواتساب

وفقا لما نقلته بعض المصادر المسؤولة أنه يتم سرقة حسابك في تطبيق الواتساب عن طريق أن يقوم أحدهم بإرسال رمز تحقق لك وسوف يتم التواصل معك وتقديم مجموعة من الحجج من أجل إقناعك بأن تقوم بإعطائهم الرمزية وبمجرد أن يحصلوا على الرمز يكونوا قادرين على فتح حسابك في الواتساب والوصول إلى جميع المعلومات الموجودة على الواتساب.

خطوات حماية الواتساب

بعد عمليات السرقة التي أصبحت متكررة في تلك الفترة يجب على جميع المستخدمين تأمين حساباتهم على الواتساب وهذا من خلال اتباع الخطوات الآتية: