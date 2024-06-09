يا حظ المقبولين.. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 manpower.gov.eg

أعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، حيث يرغب الكثير من المواطنين الحصول على المنحة المقدمة من الرئيس السيسي، وهي منحة العمالة الغير منتظمة والتي تقدم بصورة شهرية إلى المواطن، وتصل قيمتها إلى 1000 جنيه، كما أنه يتم إصدار شهادة أمان إلى المواطن تقدم له تأمين مدى الحياة على إصابات العمل والإصابات التي يتعرض لها.

كم قيمة منحة العمالة الغير منتظمة؟

يرغب الجميع في معرفة خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، لكن قبل أن يتم معرفة الخطوات يجب أولا على العامل الغير منتظم البدء في تسجيل بياناته بشكل فوري لدى المقاول أو صاحب العمل، وذلك قبل أن تنتهي فترة التسجيل والتاريخ المحدد لها، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة أنه لا يتوفر تسجيل فردي على الموقع الإلكتروني، ويجب أن يكون التسجيل لدى صاحب العمل أو المقاول الذي يعمل معه الفرد حتى يتم الحصول على المنحة المقدمة بشكل شهري وهي 1000 جنيه.

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

أوضحت وزارة القوى العاملة الكثير من التفاصيل المتعلقة بمنحة العمالة الغير منتظمة، وأكدت على ضرورة التسجيل من خلال رابط وزارة القوى العاملة الإلكتروني، وتجنب التسجيل في إحدى المواقع الأخرى التي تعد مواقع احتيال ونصب، لذا للبدء في التسجيل للحصول على منحة العمالة المنتظمة يجب تنفيذ الخطوات التالية: