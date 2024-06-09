“هضحي وتوزع”.. أسعار الأضاحي تُفاجئ المواطنين والسعر على قد الأيد

مع اقتراب دخول عيد الأضحى المبارك، تبدأ العديد من التساؤلات تزداد بشكل كبير حول أسعار الأضاحي لهذا العام، مع الإرتفاع الكبير التي شهدته خلال العام الماضي، نظرًا لزيادة معدلات التضخم والأسباب الاقتصادية التي أثرت على أسعار اللحوم وغيرها من السلع، لكن مقارن بالعام الماضي، فإن السعار المواشي والأبقار تعد ملائمة لهذا العام، ويمكنك الحصول على شراء الأضحية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار الأضحى القائم في الأسواق

وفقًا للتفاوت في أسعار الأضاحي بالأسعار، التي تختلف من سوق إلى أخر، فإن سعر الكيلو القائم وصل تقريبًا لـ 150 جنيهًا، وهناك من وصل لـ 200 جنيهًا، بالإضافة إلى أن السعر القائم في الأضحية، نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الكيلو في العجول الهولندية من 150 لـ200 جنيه.

بينما سجل سعر العجل الذي يزن 40 كيلو نحو 40 ألف جنيه.

في حين أن العجل البالغ وزنة 70 كيلو جرام وصل لـ60 ألف جنيه.

هذا وأن سعر كيلو اللحم الجملي سجل 300 جنيه.

حتى أن سعر البتلو بلغ 450 جنيه.

شروط الأضحية 2024

ولجميع من يرغب في الأضحية، يجب أن يُحدد نوع معين من الإبل أو الماعز أو البقر، كما لا يجوز الأضحية بأي نوع أخر من الحيوانات، حتى أن عمر الإبل يجب أن لا تقل عن 5 سنوات، بينما الماعز يجب أن تقل أعمارهن عن عام، بالإضافة إلى أن البقر يجب أن لا يقل عن عامين.