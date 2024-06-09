نتائجنــــا مباشـــر.. نتائج الثالث متوسط الكرخ – الرصافة – نينوي – بغداد وعموم محافظات العراق results.mlazemna

ندى تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
نتائجنــــا مباشـــر.. نتائج الثالث متوسط الكرخ – الرصافة – نينوي – بغداد وعموم محافظات العراق results.mlazemna
نتائج الثالث متوسط

انتهي جميع طلاب الثالث متوسط من أداء الامتحانات الخاصة بهم وأصبح الجميع يتساءل في الوقت الحالي عن كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط ويجب العلم أن الجهات التعليمية المسؤولة قامت بإطلاق رابط إلكتروني والذي يمكن لجميع الطلاب في عموم العراق من خلاله الاطلاع على نتائجهم بكل سهولة، كما أكدت الوزارة أنها غير مسؤولة عن أي مواقع أخرى تقوم بالإعلان عن النتائج، وهذا ما سنوضحه لكم في السطور القادمة.

نتائج الثالث متوسط

أصبح الآن من السهل على جميع الطلاب الحصول على نتائج الثالث متوسط وهذا بعد أن يقوموا بإجراء التعليمات الآتية:

نتائج الثالث متوسط
نتائج الثالث متوسط
  1. أولا يجب على جميع الطلاب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم أو منصة نتائجنا.
  2. ثانيا من الصفحة الرئيسية يرجى التوجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.
  3. ثالثا قم بالنقر على زر نتائج الطلاب وقم بتحديد الصف الذي تريد أن تستعلم عنه.
  4. رابعا سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات حول الطالب والتي تتمثل في اسم الطالب، المحافظة، الرقم الامتحاني، رقم المقعد، ويجب عليك إدخالها بشكل صحيح.
  5. خامسا اضغط على زر عرض النتيجة وسوف تظهر النتيجة بنجاح.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط

وفقا لما صرحت عنه وزارة التربية والتعليم في العراق أنه تم بالفعل تصحيح اختبارات الطلاب ولكن في انتظار أن تقوم الجهات المعنية باعتمادها حتى يتم رفعها على الموقع بنجاح وهذا سوف يتم في خلال الأيام القليلة القادمة حيث أنه من المقرر ظهور النتيجة قبل قدوم عيد الأضحى المبارك وذلك حتى يطمئن جميع الطلاب.

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
ندى

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
موعد مباراة مصر وغينيا بيساو القادمة 2024 تردد القنوات المجانية الناقلة لها
إنضم لقناتنا على واتساب