اعلان 2 الأحد ح164.. المؤسس عثمان الحلقة 164 مترجمة على قصة عشق وفيديو لاروزا ومنقولة على قناة الفجر الجزائرية

الملايين من المتابعين يبحثون منذ عدة ايام عن المؤسس عثمان الحلقة 164 التي تحمل أحداث جديدة، حيث تفجر الحلقة 164 مفاجأة سارة لمحبي ومتابعي المسلسل التاريخي التركي قيامة عثمان، لأن النصر قادم والدولة العثمانية تبدأ في تحقيق أمجادها العظيمة بعد سنوات من الانتظار والصراعات مع المغول والبيزنطينين، يعتقد البيزنطيين أنهم يستطيعون هزيمة عثمان ومن معه لكنه خطتهم تبوء بالفشل وتنقل الحرب رأساً على عقب،

الدولة العثمانية تعد من أهم وأقوى الدول التي خاضت فتوحات كبيرة على يد الغازي عثمان بعد صراعات دامت لعدة سنوات، حقق مسلسل قيامة عثمان نجاح كبير للغاية وتعلق الجمهور بمتابعته بشكل دائم لأنهم يستمتعون بكل تفاصيله الشيقه، مما ارتفعت معدلات البحث عن المسلسل القنوات النقلة لذا ترقبوا معنا لمعرفة موعد عرض المؤسس عثمان الحلقة 164.

المؤسس عثمان الحلقة 164

يعد المؤسس عثمان من أنجح المسلسلات التركية التاريخية على مدار 5 سنوات، وهو تكملة للمسلسل التاريخي التركي قيامة ارطغرل، يحظى المسلسل على إعجاب الكبير والصغير وأصبح لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، يعرض المسلسل عبر منصة قصة عشق وفيديو لاروز مترجم باللغة العربية يوم الخميس 1 صباحاً، كما يعرض على قناة ATV التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام التاسعة مساءً وفي يوم الخميس عبر قناة الفجر الجزائرية والتي يأتي ترددها على النايل سات على النحو التالي:.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد: 12645.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أحداث مسلسل قيامة عثمان 164

يتصدر اسم مسلسل قيامة عثمان محركات البحث الأولى على جوجل ترقباً لعرض الحلقة 164 التي تعتبر من أهم الحلقات، يخوض عثمان حرب قوية ويسعى للقضاء على حاكم البيزنطينية قسطنطين، وعندما يجد قسطنطين أن خطته تبوء بالفشل ويقع في قبضة عثمان يحاول الفرار، لكن يخبره علاء الدين أنه يحاول الهرب، يسرع عثمان للقضاء عليه، ويخبر الجميع بأن بورصة في النهاية لنا وتكون ضمن الأراضي التركية ولن نسمح لأي شخص التعدي على ممتلكات الدولة العثمانية،

مما يتم كشف خيانة محمد الذي تكون نهايته الموت لخيانته لعد الدولة العثمانية وتحالفه مع قسطنطين، ويطلب اورهان من عثمان أن يريد الذهاب إلى هو لوفيرا لأن حياته أصبحت في خطر عندما أخبر محمد قسطنطين بأن تتحالف مع عثمان، لكن هولوفيرا ترفض الذهاب إلا بعد الانتقام لوالدها، مما تدور الكثير من الأحداث القوية التي يمكن التعرف عليها عند مشاهدة المؤسس عثمان الحلقة 164.