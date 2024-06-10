ليـــنك نتائجنـــا results.mlazemna.. نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم محافظات العراق بغداد والبصرة والرصافة والكرخ وصلاح الدين

نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم محافظات العراق

من المقرر أن يتم الإعلان قريبا عن ظهور نتائج الثالث متوسط وذلك بعدما كشف مسئول بوزارة التربية العراقية عن استمرار عمليات الرصد والتدقيق والمراجعة وأنها على وشك الانتهاء وحينها سيكون بإمكان الطلاب معرفة النتيجة عبر الانترنت، حيث أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتائج الكترونيا للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور ولتفعيل منظومة الخدمات الرقمية في كافة مؤسسات الدولة وفقا لخطة الحكومة للنهوض بالدولة، فقط يكون على الطالب ادخال بياناته مثل الاسم ورقم الجلوس ومن ثم معرفة النتيجة خلال لحظات قليلة، وستكون النتائج متوفرة على موقع وزارة التربية الرسمي وعلى موقع نتائجنا.