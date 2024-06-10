ليـــنك نتائجنـــا results.mlazemna.. نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم محافظات العراق بغداد والبصرة والرصافة والكرخ وصلاح الدين

Mahmoud تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
ليـــنك نتائجنـــا results.mlazemna.. نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم محافظات العراق بغداد والبصرة والرصافة والكرخ وصلاح الدين
نتائج الثالث متوسط
  • الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية من خلال الضغط على هذا الرابط، أو عبر موقع نتائجنا.
  • من الصفحة الرئيسية قم بفتح قسم النتائج ثم اضغط على نتائج الثالث متوسط.
  • في الخانات المخصصة اكتب اسم الطالب ورقم الجلوس بعدها اضغط على “استعلام”.
  • انتظر قليلا حتى تظهر أمامك نتيجة الطالب المستعلم عنه بشكل مفصل.
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معلومات الكاتب
Mahmoud

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ليـــنك نتائجنـــا results.mlazemna.. نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم محافظات العراق بغداد والبصرة والرصافة والكرخ وصلاح الدين
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