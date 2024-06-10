ليـــنك نتائجنـــا results.mlazemna.. نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم محافظات العراق بغداد والبصرة والرصافة والكرخ وصلاح الدين

نتائج الثالث متوسط، منذ أيام قليلة انتهت امتحانات الدور الأول لمرحلة الثالث متوسط وحاليا يتم تصحيح أوراق الاجابة ومراجعة ورصد الدرجات وبمجرد اعتماد النتائج من قبل الوزير سيتم بشكل فوري تنزيل النتائج على المواقع الالكترونية ليعرف كل طالب نتيجته بسهولة دون الاضطرار للانتظار حتى ظهور النتيجة في المدارس، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وطريقة الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط عبر موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا الالكتروني.
نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 في عموم محافظات العراق
من المقرر أن يتم الإعلان قريبا عن ظهور نتائج الثالث متوسط وذلك بعدما كشف مسئول بوزارة التربية العراقية عن استمرار عمليات الرصد والتدقيق والمراجعة وأنها على وشك الانتهاء وحينها سيكون بإمكان الطلاب معرفة النتيجة عبر الانترنت، حيث أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن النتائج الكترونيا للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور ولتفعيل منظومة الخدمات الرقمية في كافة مؤسسات الدولة وفقا لخطة الحكومة للنهوض بالدولة، فقط يكون على الطالب ادخال بياناته مثل الاسم ورقم الجلوس ومن ثم معرفة النتيجة خلال لحظات قليلة، وستكون النتائج متوفرة على موقع وزارة التربية الرسمي وعلى موقع نتائجنا.
رابط نتائج الثالث متوسط
ستظهر نتائج الثالث متوسط في كافة المحافظات العراقية تباعا وسيتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجته عبر الانترنت باتباع خطوات بسيطة نستعرضها لكم فيما يلي :
- الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية من خلال الضغط على هذا الرابط، أو عبر موقع نتائجنا.
- من الصفحة الرئيسية قم بفتح قسم النتائج ثم اضغط على نتائج الثالث متوسط.
- في الخانات المخصصة اكتب اسم الطالب ورقم الجلوس بعدها اضغط على “استعلام”.
- انتظر قليلا حتى تظهر أمامك نتيجة الطالب المستعلم عنه بشكل مفصل.