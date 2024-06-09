اسماء الناجحين pdf.. نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول عموم المحافظات

نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول، منذ انتهاء الامتحانات والطلاب لن تتوقف لحظة واحدة عن البحث عن ظهور النتائج من جميع المحافظات العراقية، وهذا البحث والانتظار نتيجة لهفة الطلاب معرفة نتائجهم كي يطمئنون على مستقبلهم التعليمية في هذه المرحلة الهامة، انطلقت رسمياً امتحانات الصف الثالث المتوسط العراق الدور الأول يوم الثلاثاء الموافق 21 من مايو 2024 واستمرت الامتحانات حتى تاريخ يوم الأربعاء الماضي الموافق 5 من يونيو 2024،

وكانت فترة الامتحانات مستقرة ولا يوجد بها أي مشاكل وسجلت وزارة التربية والتعليم العراقية نسبة كبيرة من الحضور وتجاوز عدد المتقدمين لأداء الامتحانات من الثالث المتوسط أكثر من 850 ألف على مستوى المحافظات، اليوم نتعرف سوياً عبر موقعنا البديل على نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول.

نتائج الثالث المتوسط العراق 2024 الدور الأول

لم يتجاوز الطلاب على التعليمات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم فترة الامتحانات وهذا ما جعل المدة المحددة للامتحانات تمر بسلام وهدوء تام، ولذلك هناك توقعات كثيرة أن نسب النجاح ترتفع بشكل ملحوظ بنسبة لا تقل عن 5% عن العام الدراسي الماضي، حيث تجرى الآن عمليات التصحيح داخل لجان الكنترول تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وبعد انتهاء التصحيح يتم الانتقال على مرحلة الرصد ثم المرحلة الاخيرة وهي اعتماد النتائج والإعلان عنها بقرار رسمي من سيادة الوزير إبراهيم نامس الجبوري والذي اكد بأن النتائج ستكون متاحة إلكترونياً في نفس اليوم من ظهورها.

رابط الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول

تجدون النتيجة بشكل إلكترونياً وفقاً للمنظومة التعليمية الحديثة وحسب قررات وزارة التربية والتعليم العراقية ولاستخراج النتائج يرجى اتباع ما يلي: