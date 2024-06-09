صدور نتائج الثالث متوسط الدور الأول في هذا الموعد 2024 الرابط الرسمي للنتائج

زادت عمليات البحث بشكل كبير، حول نتائج الثالث متوسط الدور الأول، التي تشغل بال ملايين الطلاب والطالبات في العديد من المحافظات العراقية، بالإضافة إلى أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة في دولة العراق، حتى أن وزار التربية العراقية، شددت على كافة المديريات بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بأوراق الامتحانات، حتى يتم العمل على إعلانها وظهورها في أقرب وقت، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

عرض نتائج الثالث المتوسط دور أول

أما عن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراقية، التي تظهر بها النتائج، كما يلي:-

أن يتم الانتقال لموقع وزارة التربية.

بعد ذلك يتم الذهاب إلى صفحة النتائج.

مع اختيار المحافظة والمرحلة الدراسية التي عليها الدور.

القيام بتدوين جميع المعلومات الخاصة بالطالب وهي المتمثلة في الاسم والرقم الامتحاني.

الضغط على زر “بحث”.

حتى تقوم في نهاية الأمر بتنزيل جميع الكشوفات الخاصة بنتائج الثالث متوسط الدور الأول.

موعد صدور نتائج الثالث متوسط الدور الأول

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أنه من المتوقع صدور نتائج الثالث متوسط الدور الأول خلال الشهر الجاري، من أجل أن يتمكن جميع الطلاب والطالبات من الحصول عليها، ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، مع إمكانية تقديم طلب اعتراض على المواد الراغب في تحسينها بعد ذلك.