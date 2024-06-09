ظهرت الآن: رابط الاستعلام عن نتائج الفصل الثالث عبر نظام نور برقم الهوية فقط

يُعَد نظام نور واحداً من الأنظمة الإلكترونية الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية داخل المملكة العربية السعودية، حيث يهدف النظام إلى تسهيل العملية التعليمية لكل من الطلاب وأولياء الأمور، مما يجعله منصة تعليمية هامة وحيوية حصلت على مكانة كبيرة ومتميزة، هذا وعبر نظام نور يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بمنتهى السهولة والسرعة، من خلال استخدام رقم الهوية أو التسجيل في النظام، مما يوفر الوقت والجهد ويتيح الاطلاع على النتائج من المنزل دون الحاجة إلى زيارة المدرسة.

نظام نور ونتائج الطلاب

تم إنشاء نظام نور كواحد من أقوى الأنظمة التعليمية في المملكة، ويسمح للطلاب وأولياء الأمور بالاستعلام عن النتائج الدراسية إلكترونياً، وذلك باستخدام رقم الهوية أو رمز التحقق، هذا النظام الإلكتروني أدى إلى التيسير في عملية الاطلاع على النتائج بشكل كبير، وذلك مقارنة بالطريقة التقليدية التي كانت تعتمد على النتائج الورقية في المدارس، بالإضافة إلى ذلك يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال بوابة “نفاذ” أيضاً، مما يعزز من سهولة الوصول إلى المعلومات.

نظام نور متنوع يشمل الطلاب والعاملين

نظام نور ليس مقتصراً على الطلاب فقط، بل يخدم أيضاً المعلمين والمعلمات من خلال تقديم خدمات حركة النقل الداخلي والخارجي، مما يجعله منصة متكاملة ومتميزة في القطاع التعليمي.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور بالمملكة

يتيح نظام نور للطلاب الحصول على نتائجهم الدراسية بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك بتسجيل الدخول: قم بزيارة الموقع الرسمي لنظام نور.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

سيصلك رمز تحقق عبر رسالة نصية، قم بإدخاله واضغط على زر الدخول.

إدخال البيانات: ادخل البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب ورقم الهوية.

اختر كلمة “الخدمات” من القائمة الرئيسية.

عرض النتائج: حدد خيار “نتائج الطلاب”.

انتظر تحميل الصفحة وستظهر شهادتك بشكل تفصيلي.

الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا مرتبط أيضاً بمنصة نظام نور، ويوفر خدمات تعليمية متعددة تساعد الطلاب في الحصول على نتائجهم بيسر وسهولة، للاستعلام عن النتائج عبر تطبيق توكلنا، اتبع الخطوات التالية:

تحميل التطبيق: قم بتحميل تطبيق توكلنا من متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

تسجيل البيانات: أدخل البيانات الشخصية المطلوبة.

اختر كلمة “الخدمات التعليمية” من القائمة.

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