الاردب بكام ياترى.. سعر الأرز الشعير اليوم الاحد 9 يونيو 2024 في الأسواق مع بداية التعاملات الصباحية و السعر للمستهلك

سعر الأرز الشعير اليوم الاحد 9 يونيو 2024، يوم بعد يوم تتزيد عمليات البحث من قبل الآلاف من المواطنين عن أخر تطورات أسعار السلع الأساسية، والتي تضمن الأرز الشعير الذي يتحول إلى الأرز الأبيض بعد أن يمر بعدة مراحل لكي يصل إلى المستهلك بأعلى جودة، وهناك نوعين من الأرز الشعير الأرز الحبة العريضة والحبة الرفيعة، كما تبدأ نسبة الكسر للحبة العريضة 3% بينما ترتفع نسبة الكسر في الأرز الحبة الرفيعة وتصل 5% وهذا يجعل الأسعار تختلف تماماً ونسبة كبيرة لا تقل عن 1000 جنيه في الطن، يحرص فريق موقعنا البديل أن نقدم لحضراتكم بشكل يومي الأسعار التي تبحثون عنها، وخلال التقرير التالي نستعرض لكم سعر الأرز الشعير اليوم الاحد 9 يونيو 2024 تابعوا معنا.

سعر الأرز الشعير اليوم الاحد 9 يونيو 2024

هناك العديد من السلع التي لا غنى عنها في الاحتياج اليومي للمواطن وضمن أهم السلع هو الأرز لذلك الاهتمام بتغييرات الأسعار في الاسواق أمر في غاية الأهمية، حيث تأتي الأسعار الجديدة الأرز الشعير في الأسواق المحلية صباح اليوم الأحد 9 يونيو 2024 على النحو التالي:.

استقر سعر طن الأرز الشعير الحبة العريضة اليوم ليسجل 16.000 جنيه مصري.

ووصل سعر طن الأرز الشعير الحبة الرفيعة 15.000 جنيه.

ووصل سعر طن الأرز الأبيض الحبة العريضة 25,000 جنيه.

وسجل سعر طن الأرز الحبة الرفيعة 23,000 جنيه.

قائمة أسعار السلع الأساسية في الأسواق

اتخذت الحكومة إجراءات هامة جداً الفترة الأخيرة من أجل خفض الأسعار نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين