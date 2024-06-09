استعلم حالاً.. نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024 بالاسم عبر موقع نتائجنا

بحث كبير من جهه الطلاب وأولياء الأمور عن ظهور نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024، حيث تقدم الكثير من الطلاب من جميع محافظات العراق على طلب اعتراض على النتائج من أجل إعادة تصحيح الامتحانات لأنهم على ثقة كبيرة بأنهم لم يحصلون على الدرجة الصحيح، وخاصةً بأن الطلاب اعتادوا على مراجعة الإجابات بعد الخروج من لجنة الامتحانات لكل مادة، وهذا الأمر طبيعي أن يحدث ولذلك فتحت وزارة التربية والتعليم العراقية باب التسجيل على طلب اعتراض عند دفع رسوم المادة والتي تصل قيمتها 3000 دينار عراقي،

وحالة تأكد الوزارة بأن الطالب على حقه وأن هناك أخطاء في الدرجات يتم استرجاع المبلغ بالكامل للطالب ويتم تعديل الشهادة بالدرجات الصحيح ويتم اعتمادها بشكل رسمي، ترقبوا معنا السطور التالية للإطلاع على نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي العراق الدور الأول 2024

هناك عدة خطوات بسيطة تتم من خلال الانترنت للحصول على نتائج اعتراضات السادس الابتدائي الدور الاول للعام الدراسي 2024، وكل ما يجب القيام به الآن هو:.

الدخول من خلال المتصفح الرسمي عبر موقع نتائجنا. ثم اختيار نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024. حدد المحافظة التابعة لك. سجل البيانات المطلوبة. ثم الضغط على عرض النتائج. أو النقر على تنزيل pdf.

موعد اعلان نتائج اعتراض السادس الابتدائي العراق

ينتظر الطلاب من جميع محافظات العراق الإعلان عن نتائج الاعتراضات السادس الابتدائي الدور الاول، حيث ظهرت النتائج في محافظة واحدة وهي تربية القادسية، وقد تم رفع النتائج بشكل رسمي عبر موقع نتائجنا، ومازالت أعمال التصحيح على الاعتراضات مستمرة في باقي المحافظات العراقية ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها قبل نهاية هذا الأسبوع بشكل تدريجي فلا داعي للقلق.