بخطوات سهلة وبسيطة.. كيفية شحن شدات ببجي مجانا 2024 باسخدام الـ id مضمونة 100% وآمنة لحسابك من الحظر

تعد لعبة ببجي من أكثر الألعاب القتالية شهرة بين الشباب في الوقت الراهن، حيث تعتمد على القتال المباشر باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة، ويهتم اللاعبون فيها دائما بمعرفة كيفية شحن شدات ببجي باستخدام الهوية الشخصية، إذ تعتبر الشدات العملة الرسمية للعبة التي تستخدم لشراء المعدات والأسلحة المختلفة التي تساعد اللاعب في التغلب على أعدائه في هذا المقال من موقعنا البديل، سنوضح كيفية شحن شدات ببجي 2024 باستخدام الهوية الشخصية.

طريقة شحن شدات ببجي 2024 عبر ID

يمكن للاعب ببجي إعادة شحن شدات ببجي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم الولوج إلى متجر التطبيقات والبحث عن تطبيق “ميداس باي” وتحميله.

بعد تحميل التطبيق على الهاتف يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على التطبيق.

بعد ذلك يقوم اللاعب بإدخال عدد الحزم التي يرغب في شحنها داخل اللعبة.

ثم يقوم اللاعب بتحديد بلده وبعدها يختار طريقة الدفع التي تناسبه.

بعد ذلك يقوم اللاعب بإدخال معرفه الخاص في اللعبة وهو حساب المستخدم الخاص به.

وفي الختام يتم الضغط على أيقونة “تأكيد الإرسال” ثم ينتقل اللاعب إلى اللعبة للتحقق من إكمال عملية الشراء.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2024

بخلاف الطريقة المذكورة سابقا هناك طريقة أخرى لشحن شدات ببجي مجانا وسنقوم بتوضيحها لكم من خلال النقاط التالية: