بضغطة زر.. طلب البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 عبر موقع هيئة البريد الرسمي

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
بضغطة زر.. طلب البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 عبر موقع هيئة البريد الرسمي

أطلقت هيئة البريد الجزائرية، البطاقة الذهبية لجميع المواطنين في ولايات الجزائر، بالإضافة إلى أن ذلك يكون عبر الموقع الرسمي للهيئة، من أجل إنهاء كافة الخدمات والتسهيل في عمليات الدفع والتحويلات البريدية التي تكون بأقل مجهود يُذكر، مع العلم أن حاملي هذه البطاقات يتمتعون بمزايا وخصائص أكثر جاذبية، ويمكنك العمل على استخراج هذه البطاقة إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الحصول على البطاقة الذهبية بالجزائر

أما عن خطوات القيام باستخراج البطاقة الذهبية داخل كافة ولايات الجزائر وعبر الموقع الرسمي لهيئة البريد الجزائرية، اتباع ما يلي:-

  • أن يتم الذهاب إلى موقع هيئة البريد الجزائرية.
  • مع الدخول إلى الموقع الرسمي للبريد.
  • على أن يتم اختيار طلب الحصول على البطاقة الذهبية.
  • اختيار نوع البطاقة الراغب في إصدارها.
  • على أن يتم تدوين جميع المعلومات الخاصة بالمواطن المتقدم.
  • إرفاق المستندات اللازمة لكي يتم استخراج البطاقة.
  • الضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.
  • حتى يتم النظر فيه والمساهمة في استخراج البطاقة الذهبية بكل سهولة.

ما هي شروط الحصول على البطاقة الذهبية في الجزائر؟

أما عن شروط الحصول على البطاقة الذهبية داخل ولايات دولة الجزائر، والاستمتاع بكافة الخدمات والمزايا التي توفرها البطاقة، كما يلي:-

  • ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عامًا حتى يحق له الحصول على البطاقة.
  • يجب أن يتوفر حساب بريدي مفعل وساري.
  • أن لا يقل قيمة العائد أو حساب التوفير عن 10 ألف دينار جزائري.
  • كما يجب أن يقوم بتقديم جميع المستندات المعنية بطلب استخراج البطاقة الذهبية.
  • تقديم صورة من شهادة الميلاد فيما بعد.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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