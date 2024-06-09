بكام في السوق.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 في البنوك والسوق السوداء وفقًا لأخر تحديثات

مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الاحد الموافق 9 يونيو 2024، تصدرت التساؤلات بكثرة على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل العديد من المواطنين وخاصة خبراء الاقتصاد والمستثمرين حول معرفه سعر الدينار الكويتي اليوم، الذي شهد حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية والسوق السوداء، من خلال السطور التالية نوضح كافة التفاصيل الخاصة عن سعر الصرف في العديد من البنوك.
سعر الدينار الكويتي اليوم الاحد 9 يونيو 2024
- وفقًا للتحديثات الصادرة من البنك سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 بقيمة تتراوح بين 155.35جنيه للبيع، 154.35 جنيه للشراء، وجاء سعر الصرف وفقًا لبعض البنوك على النحو التالي:
جاء سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي ليسجل نحو 154.33 جنيه للشراء، و نحو 155.64 جنيه للبيع.
وصل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 155.17 جنيه للشراء، نحو 155.67 جنيه للبيع.
بينما سجل سعر صرف الدينار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 149.56 جنية للشراء، و155.36 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء
وفقًا التحديثات الأخيرة لسعر الكويتي اليوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 جاء سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالسوق السوداء على النحو التالي:
- بلغ سعر صرف 500 دينار كويتي نحو 78.160 جنيه مصري.
- بلغ سعر صرف 300 دينار كويتي نحو 46.896 جنيه مصري.
- بلغ سعر صرف 250 دينار كويتي نحو 39.080 جنيه مصري.
- بلغ سعر صرف 200 دينار كويتي نحو 31.264 جنيه مصري.
- بلغ سعر صرف 150 دينار كويتي نحو 7.816 جنيه مصري.
- بلغ سعر صرف 100 دينار كويتي نحو 15.632 جنيه مصري.
- بلغ سعر صرف 50 دينار كويتي نحو 7.816 جنيه مصري.
- بلغ سعر صرف 25 دينار كويتي نحو 3.908 جنيه مصري.
- بلغ سعر صرف 10 دينار كويتي نحو 1.563.2 جنيه مصري.
- بلغ سعر صرف 5 دينار كويتي نحو 781.6 جنيه مصري.
- بينما بلغ سعر صرف الواحد دينار كويتي نحو 156.32 جنيه مصري.