تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة سوهاج والمستندات المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي

ahmed elsharkawy تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
تنسيق الثانوية العامة 2024 بمحافظة سوهاج والمستندات المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي

يسعى العديد من الطلاب لمعرفة تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة سوهاج، حيث أعلن محافظ سوهاج صباح يوم الأربعاء عن اعتماد نتيجة الطلاب في الشهادة الإعدادية الدور الأول في جميع الإدارات، وأوضح أن نسبة النجاح بلغت 85.83%، ومن المتوقع أن يكون التنسيق مرتفعا بسبب النسبة العالية للنجاح.

تنسيق الثانوية العامة 2024 سوهاج

بحث عدد كبير من الطلاب المواطنين عن تنسيق الثانوية العامة 2024 في سوهاج، من المتوقع أن يرتفع تنسيق القبول بعد إعلان النتائج، ومن المحتمل أن يكون التنسيق المتوقع في محافظة سوهاج 258 درجة، وجاء تنسيق المحافظات الأخرى كما يلي:

  • سيكون معدل القبول في الثانوية العامة في محافظة الشرقية 238 درجة.
  • ومن المتوقع أيضا أن يكون تنسيق الثانوية في محافظة الجيزة بمجموع 218 درجة.
  • من المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية في محافظة المنيا 230 درجة.
  • من المقرر أيضا أن يكون تنسيق الثانوية العامة في محافظة أسيوط 240 درجة.
  • ومن المتوقع أن يكون تنسيق الثانوية العامة في محافظة القليوبية عند 240 درجة.
  • وأن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في محافظة الغربية هو 236 درجة.
  • من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لقبول الثانوية في محافظة المنوفية 230 درجة.
  • تحديد تنسيق القبول للمرحلة الثانوية في محافظة الإسماعيلية هو 230 درجة
  • من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية هو 225 درجة.
  • من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في الثانوية بمحافظة كفر الشيخ عند 252 درجة.
  • محافظة دمياط 230 درجة

المستندات المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوي 2024

الأوراق المطلوب توافرها للتمكن من التقديم في الثانوية العامة تتمثل في التالي:

  • إرفاق أصل شهادة الإعدادية و 3 نسخ مصورة منها.
  • إرفاق أصل شهادة الميلاد + 3 صور منها.
  • إرفاق نسخة من بطاقة الهوية الوطنية لولي الأمر.
  • إرفاق 6 صور للطالب أو الطالبة مقاس 4 في 6.
  • إرفاق ملف التقديم الذي يضم استمارة القبول والدمغات المطلوبة.
  • إرفاق البطاقة الصحية للطالب.
  • إرفاق ملف ورقي.
  • حافظة بلاستيكية.
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ahmed elsharkawy

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