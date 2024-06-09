أسمك هُنا spa.gov.iq كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في محافظات العراق

يبحث العديد من المواطنين في دولة العراق، عن طريقة الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، التي ما زالت قيد عملية التصحيح والمراجعة الدقيقة لجميع المتقدمين، في إطار أن يتحصلوا عليها، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يهدف لدعم المواطنين والعمل على تحسين حياتهم المعيشية في ظل الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، ويمكنك الإستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة السابعة، فور صدورها مباشرة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة سابعة

وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة من الخطوات الهامة التي يتم على إثرها الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، فور ظهورها مباشرة، كما يلي:-

الدخول إلى منصة مظلتي الخاضعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

اختيار المنح والمساندة.

كذلك يتم اختيار المحافظة المقيم بها الشخص المستفيد.

مع اختيار المحافظة ورقم الدفعة فيما بعد.

على أن يتم إدخال بيانات الشخص المستفيد بكل دقة ووضوح.

الضغط على زر “بحث”.

حتى تقوم بعرض جميع الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية في العراق.

استعلام أسماء المشمولين عبر موقع وزارة العمل

ويمكنك التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعي في العديد من المحافظات العراق، كما في الخطوات الأتيه:-