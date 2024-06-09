موبايل حنين على قد الايد.. تعرف على مميزات و مواصفات هاتف Oppo A98 5G

قامت شركة أوبو بتقديم سلسلة كبيرة من الفئة المتوسطة وهو هاتف Oppo A98 5G الجذابة والمميزة، فهو يمتلك مواصفات مميزة مثل شاشة كبيرة الحجم مساحتها تصل إلى 6.72 بوصة بالإضافة إلى معدل تحديث هالي قوته تصل إلى 120 هرتز، مع بعض تصميمات الجميلة الموجودة في الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميجا بكسل فهي تعمل على تقديم أداء رائع، كما يستخدم معالج قوي من شركة كوالكوم ، من خلال مقالنا هذا سوف نوضح لكم كل مميزات ومواصفات هاتف Oppo A98 5G من خلال السطور القادمة.

مواصفات هاتف Oppo A98 5G

إذا كنت ترغب في معرفة أهم المواصفات في هاتف Oppo A98 5G يمكنك أن تتابع السطور التالية:

أبعاد الجهاز تكون 165.6×76.1×8.2 ملم انا بالنسبة لوزنه قد يكون 192 جرام.

يكون مصنوع من مادة البلاستيك وتكون مستوردة من الخارج، ويكون متوفر في الاسواق باللون الأسود والأحمر

أما بالنسبة المعالج فهو يكون من نوع Snapdragon 695 5G وتكنولوجيا دقة تم تصنيعه في 6 نانو من شركات كوالكم أنا بالنسبة للمعالج الرسومي يأتي من نوع Adreno 619 فهو نفس الجهاز التي يمكنك استخدامه في هاتف HONOR X9a

أما بالنسبة لذاكرة التخزين فهي تتكون من ذاكرة داخلية تبلغ مساحتها 128 مع 8 ميجا رام وأيضا تمتلك بعض الإصدارات الحديثة التي تبلغ مساحتها 265 مع 8 ميجا.

هذا الاصدار يدعم الكارت الميموري.

مواصفات شاشة هاتف Oppo A98 5G

قامت شركة اوبو باعلان بعض المواصفات المميزة في كاميرات وشاشات هذا الاصدار ومن أهمها: