اشحن 10000جوهرة في ثانية واحده.. خطوات شحن فري فاير عبر الموقع الرسمي بطريقة مضمونة 100%

تعد لعبة فري فاير من اهم الالعاب القتالية المشهورة التي تعتمد علي قدرة اللاعب في الحفاظ علي حياته لعبة فري فاير تتمتع بشهرة واسعة علي المستوي العالمي ، اللعبة اطلقت لأول مرا في عام 2017 ، كما تدور فكرة اللعبة علي الدخول في معركة مع الاعداء وهم لاعبين اخرين ، حيث يتم الوصول في ارض واسعة من عبر أحد الطائرات ومحاولة البدء في العثور علي معدات واسلحة تفيد في تحقيق الفوز سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي كيفية شحن 1000 جوهرة مجانا للعبة فري فاير دون التعرض بالحساب للحظر .

كيف يتم تحميل لعبة فري فاير

سنقوم بالدخول علي متجر بلاي او متجر اب ستور من خلال الهاتف

نقوم بإدخال اسم اللعبة في مربع البحث

سوف يتم اظهار كلمة التثبيت نقوم بالضغط عليها

ثم ننتظر من الوقت لكي يتم عملية التثبيت

كيف يتم شحن جواهر فري فاير

نقوم بزيارة صفحة الشحن الخاصة باللعبة فري فاير

سوف ننقر فوق كلمة الرمز للشحن

نقوم باختيار اللعبة فري فاير

لابد من الدخول ببطاقة الهوية

نقوم باختيار الجواهر اللازمة لفري فاير

نقوم بالضغط علي زر موافق

نحدد الرمز التحقق الان

ستظهر امامنا العديد من العروض

يمكننا الحصول علي العديد من العروض

التحقق من اضافة الجواهر الي حاسبك

اشحن جواهر فري فاير مجانا

هناك عدة طرق لشحن لعبة فري فاير مثل موقع shop2game هو الاكثر اهمية لأنه يتيح لك بشحن حسابك بكميات لا حصر لها من الجواهر سواء كانت المجانية او المشتراه

كما يتم الحصول علي طرق اخري رسمية ومجانية لشحن جواهر لعبة فري فاير مجانا من خلال موقع oonoo .