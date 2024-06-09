قائمة أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة بالرعاية الاجتماعية في العراق..رابط منصة مظلتي 2024

تقوم دولة العراق بتقديم الكثير من الخدمات لمواطنيها وذلك لتسهيل الكثير من الأمور عليهم، ومن بين هذه الخدمات هو الدعم الذي يتم من خلال الرعاية الاجتماعية والتي تقوم بصرف مبالغ مالية للمواطنين الذين يتقاضون دخل محدود، كما أن هذا الدعم يُمنح للمواطنين العراقيين الذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام، كذلك وفرت الحكومة العراقية منصة مظلتي لتسهيل الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة لتلقي الدعم.

الاستعلام عن أسماء المشمولين الوجبة الأخيرة عبر مظلتي

توفر منصة مظلتي داخل العراق خطوات محددة من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة والأخيرة بالرعاية الاجتماعية في العراق للعام الجاري 2024، ويمكن اتباع هذه الخطوات لمعرفة ما إذا كان اسمك ضمن القائمة أم لا:

التوجه إلى منصة مظلتي من خلال الرابط الإلكتروني الرسمي من هنا

اختر بوابة الخدمات الإلكترونية ثم اضغط على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة.

اختر المحافظة العراقية التابع لها ثم دون جميع البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة لإكمال الطلب.

اضغط في النهاية على استعلام.

ثم انتظر لحظة حتى يتم عرض قائمة أسماء الأشخاص المشمولين الوجبة الأخيرة للتأكد من وجود اسمك بينهم.

الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على الوجبة الأخيرة بالرعاية الاجتماعية

قامت الحكومة العراقية بطرح مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين سيتلقون الدعم من قبل الرعاية الاجتماعية بالعراق للعام 2024، ولكي يستفيد المواطنين من الدعم لابد من معرفة الشروط اللازمة وهي تتمثل في: