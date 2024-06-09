عيش المغامرة واربح الهدايا.. احصل الان على اكواد ببجي 2024 واربح الهدايا بدون حدود

بعد اصدار التحديث الجديد من بيجي موبايل 3.2 أصبحت الاكواد من أهم يهتم به عدد كبير من اللاعبين حيث أنهم يرغبون في الحصول على هدايا ومكافآت من اللعبة وهذه على اكواد مكونه من بعض الأرقام والحروف التي يمكن أن يستبدلها بهدايا مثل شهادات وعناصر اخرى او صناديق وذلك يزيد فرصة اللاعب من الفوز وتسهل عليه العديد من المهام ولكن هناك العديد من الاكواد المنتشرة ولكنها غير حقيقية يمكن أن ينخدع بها اللاعب، لذلك سوف نعرض لكم اكواد حقيقية في لعبه بيجي خلال الفقرات التالية.

خطوات تنزيل لعبة جي موبايل 2024

اضغط على متجر التطبيقات من خلال هاتفك او جوجل بلاي لأجهزة الاندرويد او اب ستور لأجهزة الايفون.

ثم توجه الى البحث في اعلى الشاشه ويضغط على لعبه ببجي.

ثم اختار تنزيل ويجب ان تكون متصل بشكل جيد بشبكة انترنت سريعة.

وبعد ان ينتهي التحميل استمتع باللعبة في أي وقت ويمكنك ضبط الاعدادات بحرية.

اكواد ببجي موبايل 2024

تتنوع اكواد بيجي حيث ان بعض اللاعبين يحتاجون الى اسلحة او دراجات ناريه او ملابس او ازياء او غيرها حيث ان كل كود يؤهلك الحصول على هدية مختلفة، لذلك يمكنك ان تحصل على عدة اكواد ببجي تتمثل فيما يلي: