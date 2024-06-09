مميزات مش تتوقعها.. طريقة تحميل الواتس الذهبي 2024 التحديث الاخير.. خليك مميز دايما

الواتس الذهبي من أحد التطبيقات التي يستخدمها الملايين من مختلف دول العالم، حيث أنه يوفر لهم عدد كبير من المميزات لجميع المستخدمين حيث انه سهل الاستخدام يدوم واجهة بسيطة يمكن أن يستخدمه جميع الأعمار في ارسال الرسائل والمستندات والملفات المختلفة بين الاصدقاء والاهل، لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن كيفية تحميل الواتساب الذهبي وتحديث النسخة الاخيرة منه.

تحميل الواتس الذهبي

يمكنك ان تحصل على العديد من المميزات من خلال ارسال الرسائل للأشخاص بشكل مميز بعد تحميل الواتس اب الذهبي من خلال الخطوات التالية:

اضغط على رابط الواتس الذهبي ثم اضغط على داونلود سوف تدخل على الصفحة الرسمية للوتساب الذهبي.

اضغط على كلمة تحميل وبعد ذلك اضغط على كلمة تثبيت.

ثم فتح وسوف يطلب منك ادخال رقم الهاتف وبعد ادخاله التأكد من كود البلد ادخل كود التحقق الذي سوف يرسل.

لك على هاتفك والمكون من ستة ارقام وسوف تدخل على الوتساب ويمكنك استخدامه واضافة اصدقائك بسهولة.

ما هي مزايا الوتساب الذهبي

من اهم مميزات الواتس الذهبي للمستخدمين ما يلي: