الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يعلن.. موعد نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر

تزايدت مؤخرا عمليات البحث عن موعد نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر، وذلك من قبل الطلاب وأولياء الأمور والتي ينتظرها بفارغ الكثير من الطلبة وأولياء أمورهم لمعرفة مستقبلهم ولكى يتمكنوا من التقديم في الجامعة التي يريدون الالتحاق بها، لذلك يترقب المواطنون بكل قلق وتوتر نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر وقامت وزارة التعليم الجزائرية بالإعلان عن بعض الخطوات لابد من اتباعها حتى يتمكن المواطن من الاستعلام عن نتائج البكالوريا في 2024 في الجزائر بطريقة إلكترونية دون الذهاب إلى أي مكان.

موعد نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر

بحسب الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تم الاعلان على أن امتحانات البكالوريا ستكون في يوم التاسع من يونيو ولمدة خمس أيام متتالية وتكون نهاية الإمتحانات يوم 13 من يونيو الحالي وبعد إنتهاء الإمتحانات ومراجعة الأوراق وتصحيحها، يقوم الموقع بإعلان النتائج الخاصة بالطلاب أو من خلال إرسال رسالة نصية على الهاتف الجوال الخاص بالطالب.

موعد الاعلان عن نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر

من المتوقع إعلان نتائج البكالوريا 2024 في الجزائر في شهر يوليو القادم وتحديدا في يوم 15 من الشهر، وذلك حتى تتمكن الجهات المختصة من مراجعة جميع الأوراق بكل دقة وحيادية وتصحيحها بشكل سليم وأعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بإمكانية الطلبة معرفة النتائج الخاصة بهم عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بالموقع وعن طريق بعض الخطوات وهي كالتالي: