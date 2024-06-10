” شوف غرامتك”.. معرفة غرامات المرور الجديدة 2024 عبر منصة اور

تقوم الحكومة العراقية بالكثير من المساعدات بشتى أنواع الطرق ومن تلك أنواع المساعدات التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين هي كيفية تسديد غرامات المرور إلكترونيا، وذلك عن طريق الرقم الألماني والذي أعلنت عنه الحكومة العراقية مؤخرا تيسيرا على المواطنين لكي لا يضطر المواطن إلى الذهاب إلى وحدات المرور، ونوضح في المقال التالي التفاصيل الخاصة بغرامات المرور الرقم الالماني 2024.

معرفة غرامات المرور الجديدة 2024

حتى يتمكن المواطن العراقي من معرفة غرامات مرور الجديدة 2024 الموقعة على المركبة الخاصة به أو قائدي المركبات يوجد بعض الخطوات التي أعلنت عنها الجهات المختصة وهي كالتالي:

اولا: الدخول إلى موقع أور الإلكتروني.

ثانيا: كتابة إسم المستعلم وكلمة السر الخاصة به حتى يتمكن المواطن من تسجيل الدخول على المنصة.

ثالثا: إختيار الاستعلام عن غرامات المرور 2024 في العراق من القائمة الرئيسية.

رابعا: كتابة جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة في الاستمارة الموضحة.

خامسا: الضغط على كلمة استعلام تلقائيا يقوم الموقع بعرض قيمة الغرامة الموقعة على المركبة.

كيفية سداد قيمة غرامات المرور العامة العراق 2024

بعد معرفة المواطن بقيمة الغرامة الخاصة به لابد من دفع قيمة الغرامة ونوضح فيما يلي كيفية تسديد قيمة غرامات المرور العامة العراق 2024 وبطريقة الكترونية وسهلة وهي كالتالي:

اولا: الولوج إلى منصة اور الإلكترونية.

ثانيا: كتابة اسم المستعلم والرقم السري الخاص به حتى يتمكن من عمليه تسجيل الدخول.

ثالثا: تكملة البيانات الخاصه بالعميل في الأماكن المخصصة لذلك ثم الضغط على خانة استعلام.

رابعا: سوف يقوم الموقع بعرض قيمة الغرامة الخاصة بالمواطن ويمكن المواطن تحديد طريقة الدفع التي يريدها.

خامسا: الضغط على خانة دفع بعد ذلك يقوم الموقع بإرسال رسالة نصية إلى المواطن تفيد بانه تم قيمة الغرامة بنجاح.

قيمة غرامة المرور العامة العراق 2024

قامت الهيئة العامة للمرور بتحديد قيمة الغرامة على حسب المخالفة ومدى خطورة تلك المخالفة التي يرتكبها قائد المركبة نوضحها فيما يلي: