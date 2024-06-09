هناااا| نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ترم ثاني محافظة قنا البوابة الإلكترونية ونتيجة نت

نقدم لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ترم ثاني محافظة قنا عبر البوابة الإلكترونية ونتيجة نت، التي أصبحت من أكثر المنصات الإلكترونية التي يتزايد عليه البحث يومياً بعد يوم، وبالتحديد منذ اليوم الأول لعرض نتائج الصف الثالث الاعدادي في كافة المحافظات، حيث أن نتيجة 3 اعدادي ظهرت حالياً في معظم المحافظات ولم يتبقي سوي عدد قليل جداً يتم الكشف عنه مساء اليوم، لينتهي مارثون نتائج امتحانات 3 اعدادي الذي استمر أكثر من أسبوع.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ترم ثاني محافظة قنا

في ظهر اليوم الأحد الموافق التاسع من يونيو الجاري يعتمد اللواء أشرف الداودي محافظة محافظة قنا نتيجة الصف الثالث الاعدادي لهذا العام الترم الثاني، في هذا الصدد حرصت محافظة قناة على تجهيز النتائج في ملفات إلكترونياً، حتي يتمكن كل طالب وطالبة استخراج النتائج النهائية من الموقع الرسمي لمحافظة قناة أو من أي وسيلة أخري إلكترونياً، بعيداً عن الطرق التقليدية القديمة، التي كانت تتطلب من الطلبة والطالبات التوجه إلى مقر المدرسة لمعرفة درجات المواد.

أسهل طريقة لمعرفة نتائج الشهادة الإعدادية 2024 محافظة قنا

هناك طريقة بسيطة جداً يمكن من خلالها التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا، ألا وهي موقع نتيجة نت كالتالي:

الدخول على موقع نتيجة نت .

. تغيير المحافظة إلى محافظة قناة.

انزل أسفل الصفحة واختار نتائج 3 اعدادي.

سجل رقم الجلوس.

البحث عن النتيجة.

الطريقة الأخري لمعرفة نتائج الصف الثالث الاعدادي تتطلب منكم التوجه إلى البوابة الرئيسية لمحافظة قناة ومن ثم اتباع التالي:

اختيار موقع البوابة الإلكترونية قنا .

. الضغط على أيقونة الثلاث نقاط أعلي القائمة الرئيسية.

اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية.

أكتب رقم الجلوس.

البحث عن النتيجة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ترم ثاني محافظة قنا البوابة الإلكترونية ونتيجة نت.