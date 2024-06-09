“خبر سار للموظفين” .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 وفقا لقرار وزارة المالية

أصدرت وزارة المالية السعودية بيانا رسميا يحدد موعد صرف مرتبات شهر يونيو لعام 2024، وهو حدث يحظى باهتمام كبير من قبل الموظفين في جميع القطاعات، تأتي هذه الخطوة في ظل تقديم مواعيد الصرف تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، مما يجعل الموظفين حريصين على معرفة المواعيد لتنظيم ميزانياتهم بدقة، والآن، سنقدم لكم من خلال الآتي، التفاصيل الكاملة حول موعد صرف الرواتب لشهر يونيو 2024.

ما هو موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

أفادت وزارة المالية بأنه تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، حيث سيتم الصرف في التاسع من يونيو لكافة الموظفين الحكوميين، مقدما من الموعد المعتاد في الثالث والعشرين من الشهر، يأتي هذا التقديم تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى، الذي حددت دار الإفتاء المصرية يوم الأحد السادس عشر من يونيو كموعد له بعد رؤية هلال ذي الحجة، ومن المنتظر أن تشمل الرواتب زيادة جديدة تقدر بنسبة 50% كحد أدنى.

ما هي مرتبات شهر يونيو بالزيادة الجديده ؟

وفقا للإعلان الصادر عن وزارة المالية، شهدت مرتبات شهر يونيو زيادة جديدة، وقد تم تحديد الرواتب الجديدة كالتالي: