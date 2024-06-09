“خبر سار للموظفين” .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 وفقا لقرار وزارة المالية

أصدرت وزارة المالية السعودية بيانا رسميا يحدد موعد صرف مرتبات شهر يونيو لعام 2024، وهو حدث يحظى باهتمام كبير من قبل الموظفين في جميع القطاعات، تأتي هذه الخطوة في ظل تقديم مواعيد الصرف تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، مما يجعل الموظفين حريصين على معرفة المواعيد لتنظيم ميزانياتهم بدقة، والآن، سنقدم لكم من خلال الآتي، التفاصيل الكاملة حول موعد صرف الرواتب لشهر يونيو 2024.
ما هو موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024
أفادت وزارة المالية بأنه تم تحديد موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، حيث سيتم الصرف في التاسع من يونيو لكافة الموظفين الحكوميين، مقدما من الموعد المعتاد في الثالث والعشرين من الشهر، يأتي هذا التقديم تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى، الذي حددت دار الإفتاء المصرية يوم الأحد السادس عشر من يونيو كموعد له بعد رؤية هلال ذي الحجة، ومن المنتظر أن تشمل الرواتب زيادة جديدة تقدر بنسبة 50% كحد أدنى.
ما هي مرتبات شهر يونيو بالزيادة الجديده ؟
وفقا للإعلان الصادر عن وزارة المالية، شهدت مرتبات شهر يونيو زيادة جديدة، وقد تم تحديد الرواتب الجديدة كالتالي:
- الدرجة الممتازة: بعد تطبيق الزيادة، أصبح المرتب 12,200 جنيه مصري.
- الدرجة العالية: تم تعديل المرتب ليصبح 10,200 جنيه مصري بعد الزيادة.
- درجة المدير العام: تحدد المرتب الجديد بمبلغ 9,200 جنيه مصري.
- الدرجة الأولى: ارتفع المرتب إلى 8,200 جنيه مصري.
- الدرجة الثانية: بلغ المرتب الجديد 8,000 جنيه مصري عقب الزيادة.
- الدرجة الثالثة: تم تحديد المرتب بـ7,500 جنيه مصري.
- الدرجة الرابعة: وصل المرتب إلى 7,000 جنيه مصري بعد الزيادة.
- الدرجة الخامسة: تم تعديل المرتب ليكون 6,500 جنيه مصري.
- الدرجة السادسة: أصبح المرتب 6,000 جنيه مصري بعد الزيادة.