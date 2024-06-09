مفاجأة حلوة من الحكومة لموظفيها.. رسمياً تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024، حيث تم تقديم الموعد بشكل رسمي بمناسبة العيد، بتقديمه لمدة أسبوعين تقريباً، في سابقة هي الأولى من نوعها يأتي هذا الإجراء كجزء من دعم الدولة للموظفين والعاملين، وتعبيراً عن حرصها على مساعدتهم في قضاء عيد الأضحى بحالة مادية أفضل، ومع دخول عيد الأضحى، يبدأ المواطنون في الاستعداد لشراء الملابس والأضاحي والمستلزمات الأخرى.

جدول أجور العاملين لشهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة

بعد تطبيق قرار وزارة المالية المصرية برفع الحد الأدنى لقيمة أجور ورواتب العاملين بالدولة، جاءت الرواتب كما يلي:

لموظفي المستوى الممتاز الوظيفي، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 12 ألف جنيه شهريًا.

لموظفي المستوى العالي، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 10,200 جنيه شهريًا.

للمدير العام، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 9,200 جنيه شهريًا.

للعاملين بالدرجة الوظيفية الأولى، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 8,200 جنيه شهريًا.

لموظفي الدرجة الثانية الوظيفية، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 8,000 جنيه شهريًا.

لموظفي الدرجة الثالثة والرابعة، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 7,500 جنيه شهريًا.

لموظفي المستوى الخامس، تم تحديد الحد الأدنى للراتب عند 6,400 جنيه شهريًا.

موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024

رفع قيمة الحد الأدنى للأجور جاء بعد إعلان رئيس الجمهورية، حيث وصل الحد الادنى إلي ستة آلاف جنيه شهريًا للدرجة السادسة في السلم الوظيفي، وتم الإعلان عن تقديم موعد صرف رواتب يونيو 2024، حتى يتسنى صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، ابتداءً من التاسع من يونيو 2024 وحتى الثالث عشر من الشهر نفسه، ويمكن استخدام ماكينات الصراف الآلي للصرف خلال أيام العطلات.

أماكن صرف العاملين رواتب يونيو 2024

حددت وزارة المالية المصرية المنافذ التي يمكن من خلالها صرف رواتب يونيو بكل سهولة، وهي كالتالي: