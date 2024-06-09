“جهز اوراقك بسرعة”.. شروط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2024

يبحث الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل المختلفة عن كيفية البحث عن شقق الإسكان الإجتماعي الاعلان الرابع عشر عن طريق بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن، والتي تم الاعلان عنها من قبل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ونوضح في سياق التقرير التالي التفاصيل الخاصة والشروط المطلوبة وكذلك الأوراق التي تم الاعلان عنها من قبل الجهات المختصة ورابط الاستعلام الإسكان الإجتماعي 2024.

شروط التقديم في شقق الاسكان الاجتماعي 2024

قامت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية بتحديد بعض الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على وحدة سكنيه في الاعلان الرابع عشر 2024 وتلك الشروط هي:

اولا: لابد أن يكون المتقدم للحصول على وحدة سكنية حاملا للجنسية المصرية ومقيم بصفة دائمة داخل الأراضي المصرية.

ثانيا: دفع المبلغ الخاص بسداد جديه الحجز والتي تتراوح قيمته ما بين 40 الف و 55000 الف جنيه مصري.

ثالثا: لابد أن يتراوح سن المتقدم ما بين 21 سنه و 45 سنه.

رابعا: إحضار ما يثبت أن المواطن يستطيع دفع الاقساط طوال فترة تقسيط الشقة.

خامسا: يكون التقديم على شقة سكنية واحدة فقط.

سادسا: عدم استفادة المواطن من أي وحدة سكنية تم طرحها من قبل وزارة الاسكان الإجتماعي في أي اعلان تم طرحه سابقا.

سابعا: لابد ان لا يتخطى الراتب الخاص بالمواطن المتزوج 8000 جنيه وبالنسبة للاعزب لا يتخطى الراتب الخاص به 6000 جنيه.

ثامنا: عدم إمتلاك المتقدم لأي وحدة سكنية مسجلة بإسمه.

تاسعا: لابد أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم داخل نطاق المحافظة التي يريد الحصول في وحدة سكنية بداخلها.

الاوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية الاعلان الرابع عشر 2024

أعلنت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية عن وجود بعض الأوراق التي يجب على المواطن إحضارها حتى يتمكن من الحصول على وحدة سكنية وتلك الأوراق هي:

اولا: إحضار وثيقة زواج مميكنة.

ثانيا: إحضار شهادة الميلاد الخاصة بجميع افراد الاسرة.

ثالثا: إحضار صور بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الاسرة.

رابعا: بالنسبة للمتزوج لابد من احضار صورة قيد عائلي.

خامسا: إحضار شهادة الدخل الشهري للمواطن.

سادسا: لابد من إحضار الايصال الخاص بسداد جدية الحجز والذي تم إيداعه في مكتب البريد.

سابعا: في حالة عمل الزوجة لابد من إحضار ما يثبت قيمة الدخل الشهري للزوجة وأن كانت الزوجه لا تعمل لابد من إحضار اقرار بعدم عمل الزوجة.

طريقة الاستعلام على وحدات الاسكان الاجتماعي الاعلان الرابع عشر 2024

حتى يتمكن المواطن الاستعلام عن وحدات الاسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر 2024

اولا: لابد من الدخول على الصفحة الخاصة صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ثانيا: اختيار الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي.

ثالثا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم ورقم السري الخاص به الذي تم الحصول عليه مسبقا.

رابعا: تكملة البيانات في الخانات الخاصه بها والتأكد من دقة جميع البيانات ولابد وأن تكون بطاقة الرقم القومي سارية من ثم الضغط على إستعلام عن الإعلان الرابع عشر.

او يمكن للمواطن الاستعلام عن طريق الاتصال بالخط الساخن الخاص بصندوق الإسكان الإجتماعي هو 1188.