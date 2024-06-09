100,000 دولار أمريكي.. رابط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفى الأغا من كل دول العالم وحقق حلمك

يعد الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 فرصة مميزة جدا يمكن للمتسابق الحصول فيها على جوائز نقدية تصل إلى مليون دولار أمريكي للفائز الاول لذلك فإن مسابقة الحلم 2024 تثير اهتمام العديد من المتابعين لها على مستوى الوطن العربي وهو برنامج يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا و خلال هذا التقرير سوف نقدم لكم المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع وكيفية المشاركة في مسابقة الحلم التفاصيل الخاصة بالجوائز النقدية.
الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
يمكن لمن يرغب في الحصول على المليون دولار أمريكي الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 وخوض هذة المغامرة للفوز بالجائزة النقدية وذلك من خلال خطوات سهلة وبسيطة وإليكم الخطوات:
- يمكن للأشخاص الراغبين في المشاركة في مسابقة الحلم على مستوى الدول العربية إرسال رسالة نصية تتضمن كلمة حلم او dream للأرقام المخصصة بكل دولة والمعلن عنها على البث التلفزيوني في المسابقة.
- تتعدد أسئلة المسابقة حيث تتضمن مواضيع كثيره منها التاريخ والفنون والعلوم والجغرافيا والرياضيات والثقافة بالإضافة إلى الأحداث الجارية وبعض الشخصيات المشهورة.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
يمكنك تحقيق الكثير من أحلامك من خلال الاشتراك في مسابقة الحلم للفوز بالجائزة النقدية المليون دولار أمريكي ويمكنك الاشتراك في المسابقة من خلال إرسال كلمة الحلم او دريم إلى أحد الأرقام الآتية التابعة لدولتك للفوز بالجائزة واليكم الأرقام:
- يمكن المتابعين في دولة البحرين الاتصال على رقم 94000 شبكة زين.
- والاتصال على رقم 90434 إذا كنت من دولة عمان.
- وإذا كنت من مصر يمكنك الاتصال على رقم 95458 شبكة فودافون او 98880 لشبكة أورنج.
- يستطيع المتابعين من دولة الإمارات العربية المتحدة الاتصال على رقم 6070 شبكة اتصالات.
- ويمكن الاتصال على رقم 650444 لشبكة موبايلي للمتابعين من المملكة العربية السعودية.
- يمكن للمشتركين من دولة الكويت الاتصال على رقم 4141 على شبكة GSM.
- ويستطيع المتابعين من دولة العراق الاتصال على رقم 2770 لشبكة زين.