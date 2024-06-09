“استمتع بمزايا جبااارة” تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024 WhatsApp Gold اخـر إصـدار (ضـد الحظر)

يبحث جميع مستخدمي تطبيقات المراسلة والمحادثات عن تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024 حيث تم إصدار نسخة جديدة من هذا التطبيق تتيح العديد من الميزات الجديدة والهامة جداً والتي تعتبر طفرة في عالم المراسلة، ومن الجدير بالذكر أن مطوري تطبيق WhatsApp Gold يعملون بشكل مستمر على إعلان التحديثات الجديدة في كل فترة لضمان حل أي مشكلات قد تواجه المستخدمين ولإضافة الميزات الجديدة التي تجعل التطبيق أكثر سهولة.

تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024

تم الإعلان عن تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024 (V11.45) والذي شهد تطور كبير جداً حيث تم تطوير واجهة المستخدم بالإضافة إلى ميزات الآمان الجديدة التي تحافظ على خصوصية المستخدم، والعديد من الميزات التي نذكرها الآن:-

تم إضافة مجموعة مميزة من السيمات ليختار المستخدم من بينها بحرية كبيرة.

وكذلك تم إضافة مجموعة كبيرة من الخطوط ليتم الاختيار من بينها.

إمكانية كتابة نص يزيد عن 250 كلمة في المحادثة وإرسال أكثر من 200 رسالة في وقت واحد.

يمكن إرسال ملفات صوتية بحجم 100 ميغا بايت أو مقاطع فيديو بحجم 50 ميغا بايت.

ويمكن إرسال ما يزيد عن 90 ملف في آن واحد، مع إمكانية تصفية الرسائل.

إمكانية تحميل حالات جهات الاتصال على جهازك.

يمكن قراء أي رسائل محذوفة وكذلك مشاهدة الحالات المحذوفة.

تم تفعيل الوضع النهاري أو الوضع الليلي ويمكن التغيير بينهما.

هذا التحديث الجديد ضد الحظر.

يمكنك جدولة الرسائل إلى وقت لاحق ويتم إرسالها، وكذلك يمكن ترك رسالة مثبتة يتم الرد بها على الجميع.

تم إضافة مجموعة كبيرة من الإيموجي والاستيكرز.

وعلى الرغم من هذه الميزات الكبيرة إلا أن التطبيق ما زال غير رسمي وهو الذي يجعل التطبيق غير مستقر ومن الممكن أن يحدث تسريب في المعلومات الخاصة بك، فكن حذر.

تحميل واتساب الذهبي أخر اصدار 2024

يمكنك تحميل تحديث واتساب الذهبي الجديد 2024 أخر اصدار من خلال الخطوات البسيطة التالية:-