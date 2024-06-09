قبل عيد الأضحى.. حمل كشوفات مستحقي قرض الإسكان العسكري الاردن يونيو وأهم المستجدات

أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن نشر قوائم المستفيدين من الإسكان العسكري في الأردن على موقعها الرسمي، مما يتيح للجميع تحميل القوائم للاطلاع على أسماء الحاصلين على الإسكان وتهدف القوات المسلحة من هذا القرض إلى تأمين سكن لائق للمواطنين المستحقين، ولكن يجب توفر بعض الشروط للاستفادة منه، وسوف نتعرف على هذه الشروط وخطوات الاستعلام في هذا المقال.

كشوفات اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكري

أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن طريقة للاستفسار عن قوائم المقبولين في الإسكان العسكري، وذلك عن طريق ما يلي:

يجب عليك زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية في الأردن.

يجب التسجيل في هذا الموقع بإدخال الرقم الوطني والرقم العسكري والتحقق منهما بعناية تامة ودقة بنسبة 100%.

ثم اضغط على زر الإرسال، وبعد ذلك يجب عليك النقر على قائمة عرض قوائم الأسماء.

يجب بعد ذلك الضغط على تحميل الأسماء pdf.

شروط قرض الإسكان العسكري

هناك عدة شروط ينبغي توفرها للحصول على قرض الاسكان العسكري العسكري، وسيتم ذكرها فيما يلي:

يتعين أن يكون من يتقدم من أفراد الجيش الأردني.

يجب كذلك أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

يجب أن يتمتع المتقدم بإقامة دائمة في الأردن.

يجب ألا تتعدى مدة سداد القرض 30 عام.

يجب على المُتقدِّم أن يكون قد أمضى 20 عامًا في الخدمة مع القوات المسلحة الأردنية.

تاريخ صرف قروض الإسكان للعسكريين في الأردن لعام 2024.

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة ومديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية عن بدء صرف قروض الإسكان للمستفيدين من الضباط وضباط الصف، لشهر يونيو وسوف يتم تحويل القروض إلى بنك القاهرة عمان وقد تم الإعلان عن المستحقين الشهر الماضي في يوم 8 من شهر مايو.