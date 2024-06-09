“ادفع غرامتك الان” رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 عبر البوابة الالكترونية اور

بعد أن أطلقت الحكومة العراقية خدمة غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 عبر المنصة الإلكترونية أور خلال الفترة الماضية، بهدف تسديد الغرامات الخاصة بقائدي المركبات، ارتفعت عمليات البحث من قبل العديد من المواطنين للتعرف على الإجراءات اللازمة لتسديد الغرامات ومعرفة المخالفات المسجلة على سياراتهم بطريقة إلكترونية، من خلال موقعنا الاخباري نوضح أهم الخطوات اللازمة الخاصة بدفع هذه الغرامات المرورية في العراق الكترونيًا.

رابط الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024

بهدف التسهيل والتسريع وتوفير الجهد على كافة المواطنين العراقيين بتسديد الغرامات المسجلة عليهم، قامت مديرية المرور العراقية بطرح الرابط الإلكتروني الخاص بخدمة غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024،وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبوابة غرامة المرور العامة من هنا

قم بتسجيل الولوج باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به.

ثم قم بالنقر على ايقونة استعلام من غرامات الدخول.

ثم قم بتدوين بيانات المركبة “السيارة” المطلوبة.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة بحث.

انتظر عدة ثواني وتظهر أمامك نافذة جديدة تشمل قائمة المخالفات المسجلة على المركبة.

طريقة سداد غرامات المرور الرقم الألماني 2024

بفضل المبادرة الرقمية الجديدة التي أطلقتها الحكومة العراقية لتسهيل الإجراءات اللازمة لكافة المواطنين، أصبحت عملية تسديد المخالفات المرورية من أسرع وأكثر فاعلية خلال وقتنا الحالي، حيث تتيح هذه المبادرة الرقمية لكافه قائدي المركبات معرفة الغرامات المسجلة عليهم بطريقه سهله وسريعة، وذلك من خلال الدخول عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بدفع الغرامات، وكتابة اسم المواطن وكلمة السر، ورقم السيارة، وتحديد طريقة الدفع الإلكتروني.

ما هي قيمة المخالفات المرورية في العراق؟

تختلف قيمة المخالفات المرورية في العراق حسب مخالفة كل قائد ومدى خطورتها، حيث تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 دينار عراقي و 10000 دينار عراقي، فعندما يتخطى قائد المركبة الإشارة الحمراء تبلغ قيمة الغرامة 5000 دينار عراقي، اما في حالة قيادة المركبة تحت تأثير مواد مخدرة تبلغ قيمة الغرامة 2500 دينار عراقي، وتبلغ قيمة المخالفة 1000 دينار عراقي في حالة قيادة قائد السيارة دون ربط حزام الأمان.