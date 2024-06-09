حملها الآن.. كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس pdf

يتطلع العديد من المواطنين لمعرفة أسماء الوجبة الجديدة لنقل النفوس في العراق للسنة الجديدة، حيث تتيح وزارة الداخلية العراقية هذه الخدمات لتسهيل انتقال المواطنين بين المحافظات داخل البلد يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حصول جميع المواطنين على حقوقهم في المحافظات الجديدة كما تسعى الحكومة لتقديم خدمات إلكترونية لتسهيل الأمور على المواطنين؛ لذا سنستعرض معاً كل ما يتعلق بهذه الوجبة.

نقل النفوس الوجبة الجديدة 2024

تزايدت الاستفسارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الوجبة الأخيرة لنقل النفوس وأسماء المشمولين فيها كما يسعى الناس للحصول على الرابط الخاص بالتحقق من الأسماء وقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن الروابط عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ما يتيح لجميع المواطنين الوصول إليها والاستعلام عن الأسماء بسهولة سنوضح لكم في الفقرات التالية كيفية الاستعلام لتسهيل العملية عليكم وتجنب أي مشكلات محتملة.

اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024

يسعى العديد من المواطنين في العراق لمعرفة كيفية تحميل قوائم نقل النفوس للدفعة الأخيرة لعام 2024 يمكن للمواطنين العثور على أسمائهم من خلال زيارة موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية العراقية.

ثانياً، بعد ذلك ينبغي الذهاب إلى الصفحة الرسمية لخدمة نقل النفوس.

ثالثاً، ينبغي النقر على زر “استفسار عن خدمة نقل النفوس 2024”.

رابعًا، يجب بعد ذلك إدخال المعلومات اللازمة في الحقول المخصصة لها، والتي تتضمن الاسم الكامل للمواطن ورقم الوجبة.

خامساً، بعد ذلك اضغط على زر “استعلام”.

وبذلك سيتم عرض نتائج نقل السجل المدني في كافة مناطق العراق.

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