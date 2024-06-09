“خـلال سـاعـات” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر qena.gov.eg

منذ أن انتهى الطلبة والطالبات بمحافظة قنا من أداء الامتحانات الخاصة بنهاية العام الدراسي في يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 الماضي وهم يبحثون بشكل يومي عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2024 الترم الثاني راغبين في معرفة أخر التفاصيل الخاصة بالنتيجة من موعد ظهورها ورابط الاستعلام عنها دون الخروج من المنزل، وإليكم كافة المعلومات من داخل كونترول التصحيح بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2024 ترم ثاني

طال انتظار الطلاب وأولياء الأمور حول نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2024 الترم الثاني حيث تعتبر ثالثة اعدادي سنة دراسية فيصلية في مسيرة الطلاب التعليمية، وأشارت المصادر من داخل لجان التصحيح المنتشرة في كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة أن أعمال التصحيح انتهت على خير وجاري الآن العمل على مراجعة التصحيح لضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة، ومن ثم تبدأ عملية رصد الدرجات وإعداد كشوفات النتيجة استعداداً لاعتمادها من جانب المحافظ، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة للطلاب بحد أقصى يوم الاثنين القادم ليتمكنوا من الاستعلام عنها بكل سهولة عبر موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة على الإنترنت.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا برقم الجلوس الترم الثاني

ساعات قليلة وتظهر نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا 2024 الترم الثاني ويصبح الاستعلام عنها مٌتاح من خلال مجموعة خطوات بسيطة جداً، كالآتي:-