اون لاين.. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 عبر موقع “وزارة الدخلية العراقية”

قامت الحكومة العراقية بإطلاق رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 حيث تعد البطاقة الوطنية من أهم الأوراق الأساسية التي تتم من خلالها المعاملات الرسمية داخل العراق لذا وفرت الحكومة العراقية خدمة إلكترونية لحجز البطاقة الموحدة والتسجيل فيها بسهولة دون اهدار وقت وجهد وسوف نوضح لكم ما يخص هذا الموضوع بشكل دقيق خلال هذه المقالة.
رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 202
أعلنت الحكومة العراقية عن رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 للتسجيل فية الكترونياً من خلال عدد من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تتمثل في التالي:
- أولا الدخول على مديرية الشؤون بالبطاقة الوطنية الموحدة.
- انقر على خانة خدمات البطاقة الموحدة.
- ثم اكتب جميع البيانات اللازمة في استمارة البطاقة.
- اكتب رقم هاتفك المحمول بالإضافة إلى جميع المستندات المطلوبة منك لقبول الطلب.
- تأكد جيدا من جميع المعلومات والمستندات التي تم إدخالها.
- ثم انقر على خانة إرسال الطلب.
الشروط المطلوبه لحجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق
اعلنت الحكومة العراقية عن عدد من الشروط البسيطة التي يجب توافرها في الشخص المتقدم للتسجيل في حجز البطاقة الوطنية الموحدة الكترونيا” حيث وفرت الحكومة للمواطنين امكانية التسجيل الكترونيا” للتسهيل على المواطنين واليكم الشروط التي تتمثل في التالي:
- أولا أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.
- أن يزيد عمر الشخص المتقدم عن 18 عام او اكثر.
- ينبغي أن يكون الشخص المتقدم مقيم في العراق بشكل دائم.
- حضور الشخص المتقدم في الموعد المحدد من قبل مديرية الشؤون بالبطاقة الوطنية الموحدة.
- الموافقة على جميع الشروط والأحكام التي أعلنت عنها مديرية الشوؤن بالبطاقة الموحدة.
- كما ينبغي على الشخص المتقدم عدم كتابة او إدخال معلومات غير صحيحة.