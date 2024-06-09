اون لاين.. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 عبر موقع “وزارة الدخلية العراقية”

قامت الحكومة العراقية بإطلاق رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 ‏حيث تعد البطاقة الوطنية من أهم الأوراق الأساسية ‏التي تتم من خلالها المعاملات الرسمية داخل العراق لذا وفرت الحكومة العراقية خدمة إلكترونية لحجز البطاقة الموحدة ‏والتسجيل فيها بسهولة دون اهدار وقت وجهد ‏وسوف نوضح لكم ما يخص هذا الموضوع بشكل دقيق خلال هذه المقالة.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 202

‏أعلنت الحكومة العراقية عن رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 للتسجيل فية الكترونياً ‏من خلال عدد من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تتمثل في التالي:

‏أولا الدخول على مديرية الشؤون ‏بالبطاقة الوطنية الموحدة. ‏

انقر على خانة خدمات البطاقة الموحدة. ‏

ثم اكتب جميع البيانات اللازمة في استمارة البطاقة.

‏اكتب رقم هاتفك المحمول بالإضافة إلى جميع المستندات المطلوبة منك‏ لقبول الطلب.

‏تأكد جيدا من جميع المعلومات والمستندات التي تم إدخالها.

‏ثم انقر على خانة إرسال الطلب. ‏

الشروط المطلوبه لحجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق

‏اعلنت الحكومة العراقية عن عدد من الشروط البسيطة التي يجب توافرها في الشخص المتقدم للتسجيل في حجز البطاقة الوطنية الموحدة الكترونيا” حيث وفرت الحكومة للمواطنين امكانية التسجيل الكترونيا” للتسهيل على المواطنين واليكم الشروط التي تتمثل في التالي: