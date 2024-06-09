“مُستجاب بإذن الله” دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة 1445-2024.. وأفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة

بحث كبير جداً من جانب المسلمين في شتى بقاع الأرض عن دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة 1445 مع بداية اليوم، فالجميع يعلم أننا في أيام مباركة ومن أفضل أيام العام وهي أيام رحمة وغفران واستجابة للدعاء، والجميع يسعى إلى التضرع والتقرب إلى الله راغبين المغفرة والرحمة والعتق من النيران وفتح الأبواب واستجابة الأمنيات والمطالب، ونقدم لكم الآن مجموعة من أفضل الأدعية لترديدها طوال اليوم.

دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة 1445

من أفضل دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة 1445/2024 هو:-

اللهم احفظني بالإسلام قائماً، واحفظني بالإسلام قاعداً، واحفظني بالإسلام راقداً، ولا تشمّت بي عدواً حاسداً اللهم إنّي أسألك من خيرٍ خزائنه بيدك، وأعوذ بك من شرٍّ خزائنه بيدك.

ربّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ وامكر لي، ولا تمكر عليّ، وانصرني على من بغى علي، ربّ اجعلني لك شكّارا لك ذكّاراً لك رهّاباً لك مخبتاً إليك أوّاهاً منيبا، رب تقبّل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي، وثبّت حجّتي واهد قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهمّ إنّي أسألك رحمةً من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع أمري وتلمّ بها شعثي، وتصلح بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكّي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وتردّ بها الفتن عنّي، وتعصمني بها من كلّ سوء.

اللهمّ إنّك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سرّي وعلانيتي، لا يخفى عليك شيءٌ من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق، المقرّ المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذّليل، وأدعوك دعاء الخائف الضّرير، من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذلّ جسده، ورغم لك أنفه، اللهم اغفر لي وارحمني.

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا، وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

اللهمّ إنّي أسألك الطيبات وفعل الخيرات، وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني، وإذا أردت في خلقك فتنةً، فنجّني إليك منها غير مفتون، اللهم وأسألك حبّك وحب من يحبك وحب كلّ عملٍ يبلّغني إلى حبك.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ، وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ، وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ، وَسِرَّهُ.

اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إلا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلا أَنْتَ.

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة

بعدما ذكرنا لكم مجموعة من أفضل دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة 1445 فكما نعلم وأنها أيام مباركة والجميع يسعى إلى فعل الخيرات ويتساءل عن أفضل الأعمال في تلك الليالي العظيمة، فالله عز وجل أقسم بها في القرآن [وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ]، وقال النبي ﷺ (ما مِن أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟، قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)، فيجب اغتنام فضل هذه الأيام وفعل الخيرات، مثل:-