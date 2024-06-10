الثانوية العامة راحت عليها.. قدم الآن في مدارس we التكنولوجية لضمان أفضل مستقبل

يطمح عدد كبير من طلاب الاعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لما توفره من مناهج وتدريبات عملية تتوافق مع أحدث المعايير العالمية هذا يساعد في تأهيل الطلاب للدخول إلى سوق العمل والحصول على فرص متعددة، ومن خلال مقالنا هذا سنذكر شروط التقديم في مدرسة وي، وأهم الأوراق المطلوبة للتقديم.

شروط القبول في مدارس وي

يجب على الطالب أن يكون قد نال شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي “الإعدادية العامة” للسنة الدراسية، ويجب أن يكون الحد الأدنى للقبول 250 درجة.

من أهم شروط القبول في مدارس وي يجب ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عامًا في الأول من أكتوبر من السنة الدراسية.

يجب أن يكون الطالب لائقاً طبياً.

كما يلزم أن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

– أن يحقق الطالب النجاح في اختبار القدرات والمقابلة الشخصية التي تنظيمها المدرسة.

أقسام مدرسة «وي»

تتكون الأقسام المتاحة في مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا بعد المرحلة الإعدادية من ثلاثة أقسام وهي

قسم تكنولوجيا الاتصالات

قسم تكنولوجيا الشبكات والأمن السيبراني

قسم تكنولوجيا برمجة وتطوير المواقع

بالإضافة إلى دراسة مقرر مادة الكهرباء بجانب المواد التخصصية الأخرى.

الأوراق المطلوبة للتقديم بمدرسة We

الدخول إلى الرابط الإلكتروني للتقديم على طلب التسجيل في مدرسة وي.

صورة من شهادة النجاح بالمرحلة الإعدادية.

يجب احضار نسخة من بيان الدرجات والمجموع النهائي بشرط أن تكون معتمدة من الإدارة التعليمية الخاصة بالمتقدم.

كذلك يلزم توافر صورتان شخصيتان حديثيتان للطالب المتقدم.

نسخة من هوية ولي الأمر وصورة رقمية لشهادة ميلاد الطالب.

شهادة طبية صادرة عن التأمين الصحي الخاص بالطالب.

طلب الالتحاق للمدرسة.

يرجى تقديم إيصال الدفع للتكاليف المتعلقة بالاختبارات والمقابلة الشخصية.

طريقة التقديم الإلكتروني لمدرسة we