لمرتبات خيالية .. قدم الآن في مدارس التمريض الثانوية

بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 للفصل الدراسي الثاني في أكثر من عشر محافظات، مثل القاهرة، الجيزة، المنيا، الشرقية، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية، وأسوان، زاد الاهتمام بشكل كبير بالبحث عن بدائل للثانوية العامة لعام 2024 هذا الاهتمام يظهر من الطلاب والطالبات الذين لم يحصلوا على درجات كافية تؤهلهم للالتحاق بالثانوية العامة ومن بين البدائل الأكثر طلبًا في الوقت الحالي هو تنسيق مدارس التمريض، حيث توفر هذه المدارس فرصة للعمل في المستشفيات والانضمام إلى المعهد الفني للتمريض.

تنسيق مدارس التمريض بعد الإعدادية 2024

يختلف تنسيق مدارس التمريض لعام 2024 من محافظة لأخرى حسب نسبة النجاح وعدد الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض في كل محافظة سيُعلن عن التنسيق بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات ومن المتوقع أن تتراوح درجات التنسيق هذا العام بين 218 و225 درجة، مع احتمال زيادة تصل إلى 1% مقارنة بالعام السابق.

الشروط الأساسية للقبول في مدارس التمريض

الحصول على الدرجات المطلوبة حسب نظام القبول.

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاملاً للجنسية المصرية.

إجادة اللغة الإنجليزية كلغة ثانية.

يجب أن يكون الشخص المتقدم/الشخص المتقدمة من القاطنين في نفس المحافظة التي يقدمون فيها.

أن تكون المتقدمة غير متزوجة.

إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

أن لا يقل عمر المتقدمة عن 15 عاماً.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض لعام 2024

يوجد بعض المستندات المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض الثانوية لعام 2024، نذكرها فيما يلي: