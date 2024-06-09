“عيالك هيقضوا أحلى أجازة”تردد قناة كراميش وناسة 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بجودة FHD

تزامنًا مع بدء الإجازة الصيفية ارتفعت معدلات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة كراميش وناسة 2024 من قبل الكثير من الآباء والأمهات في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث أن قناة كراميش نالت إعجاب الملايين من الأطفال لما تقدمه من برامج ترفيهية وتعليمية مفيدة وآمنة على عقول الأطفال، ومن ضمن قنوات الأطفال المفيدة أيضًا قناة وناسة التي تعد أبرز القنوات المخصصة للأطفال، حيث تقدم أفضل الأغاني والأناشيد التعليمية والدينية، لذلك نوضح خلال مقالنا الإخباري البديل الترددات الجديدة لهذه القنوات.

تردد قناة كراميش وناسة 2024

الجدير بالذكر أن قنوات الأطفال جزء لا يتجزأ من حياة الطفل خلال اليوم، لذلك يزداد اهتمام الأسرة بالبحث عن التردد الجديد لقنوات الأطفال، خاصة قناة كراميش التي تهتم بتقديم أفضل البرامج التعليمية والأنشطة المفيدة لتنمية مهارات الطفل وتحسين المستوى الذهني لهم، لذلك نوضح تردد قناة كراميش الذي جاء على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11429

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كراميش 2024 عرب سات

التردد: 11390

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة وناسة 2024

تتميز قناة وناسة بمحتواها الرائع والمميز والمفيد لكافة أعمار الأطفال، لذلك تعتبر من أبرز القنوات التي يبحث عنها الكثير من الآباء والأمهات، والذي جاء ترددها على النحو التالي:

تردد قناة وناسة بيبي نايل سات

تردد القناة: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: ٍSD.

تردد قناة وناسة بيبي على القمر عرب سات

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

جودة القناة:HD.

ما هي مميزات قناة كراميش 2024؟

قناة كراميش من اكثر القنوات، التي حققت الكثير من المميزات الرائعة لكافة الأطفال، نذكر أبرزها فيما يلي: