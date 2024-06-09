فرص عمل برواتب خيالية عند التقديم لمدارس البترول الثانوية بعد الاعدادية 2024

في ظل الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في عدة محافظات بجمهورية مصر العربية، يبحث العديد من الطلاب عن شروط الالتحاق بمدارس البترول لعام 2024 تعد هذه المدارس من المؤسسات التعليمية المهمة التي يسعى الكثير من الطلاب للانضمام إليها بعد المرحلة الإعدادية، نظراً لأهمية الدراسة فيها وتوفيرها العديد من فرص العمل في قطاع البترول سيتم في الفقرات التالية من هذا المقال تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المدارس وشروط الالتحاق بها.

شروط التقديم في مدارس البترول 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني مجموعة من الشروط للالتحاق بمدارس البترول، وكانت كالتالي:

ينبغي على الطالب أن يحصل على مجموع النقاط المحددة للالتحاق بالمدرسة التي يرغب في التسجيل فيها، حيث تقبل المدارس الحكومية الطلاب بمجموع درجات يبلغ 260، في حين تشترط المدارس الخاصة حصول الطلاب على مجموع يبلغ 140 درجة.

ينبغي على الطالب أن يحقق النجاح في الامتحانات المدرسية، سواء كانت متعلقة بالجوانب النفسية أو الصحية، وأن يجتاز الفحص الطبي.

يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية.

ينبغي على الطالب أن يحصل على 150 درجة على الأقل للالتحاق بالمدارس الخاصة.

أقسام مدارس البترول 2024

يمكن التعرف على أقسام مدارس البترول 2024 من خلال ما يلي:

قسم السيارات: العمل في صناعة السيارات.

قسم علوم الحاسوب: يكون بارعًا في المعارف المتعلقة بالحاسوب.

قسم التبريد وتكييف الهواء: يُتاح للطلاب العمل في قطاع تكييف الهواء.

قسم البترول: يمكن للطلاب العمل في صناعة النفط.

ومن الجدير بالذكر أن تكاليف وشروط الالتحاق بمدارس البترول الحكومية تُعتبر أعلى نسبيًا مقارنة ببقية المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية ومع ذلك، تهدف هذه المدارس إلى تيسير دخول الطلاب إلى سوق العمل بشكل أفضل كذلك إجمالي درجات مدرسة البترول بعد مرحلة التعليم الأساسي لعام 2024