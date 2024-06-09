حميدو الولد الشقي والبندورة الحمراء! قدم الأفضل دائما لطفلك عبر تردد قناة طيور بيبي الجديد 2024

“حميدو الولد الشقي” و”البندورة الحمراء” وغيرها العشرات من الأغاني والفقرات والبرامج، ستجدها أمامك حين تقوم بتحميل تردد قناة طيور بيبي الجديد على جهازك، لتستمع أنت وأطفالك بعالم من الأغاني والفقرات والبرامج الهادفة، والتي تعمل على تنمية الشخصية وتقديم معلومات قيمة وتربوية لجميع الأطفال.

تفاصيل قناة طيور بيبي وترددها الجديد لعام 2024

تردد القناة على قمر النايل سات:

التردد: 11258.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة على قمر عرب سات:

التردد: 11315.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

بعد ضبط التردد المناسب، يمكن للأهالي الاستمتاع بالمحتوى التعليمي والترفيهي المميز المقدم على قناة طيور بيبي، حيث تشتمل القناة على الأناشيد الجديدة التي يمكن مشاهدتها على القناة “ماما جابت بيبي”، “الألوان”، “حميدو الولد الشقي”، “البندورة الحمراء”، “الحيوانات”، وغيرها الكثير.

المزيد من التفاصيل حول قناة طيور بيبي

قناة طيور بيبي مخصصة للأطفال الصغار في الوطن العربي والعالم الإسلامي، وتُعتبر وجهة مفضلة للعائلات التي تبحث عن محتوى مناسب وجودة عالية لأطفالها، تقدم القناة مجموعة كبيرة ومتنوعة من البرامج والأناشيد وكذا الأفلام والرسوم المتحركة، ذات الطبيعة التربوية الخاصة، التي تستهدف تعليم الأطفال المهارات الأساسية مثل الألوان والأشكال والأرقام.

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