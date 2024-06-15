هتاخد فلوس زيادة ياحاج|..المعاش اللإضافي الجديد لمين؟ التأمينات الاجتماعية تُحدد

المعاش اللإضافي الجديد لمين؟ هو سؤال يتسائل عنه أصحاب المعاشات ليعرفوا ما إذا كان من ضمن مستحقي الحصول على المعاش الإضافي الجديد أم لا، وقد قام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد المعمول به بالوقت الحالي بتنظيم ضوابط الحصول على المعاش الإضافي وشروطه، والتي سنعرفك عليها بسطور هذا المقال.

المعاش اللإضافي الجديد لمين؟

بالنسبة لما يتعلق بالمعاش الإضافي وفقًا لما أتى بقانون التأمينات؛ فإنه يجوز للشخص المؤمن عليه والذي يزداد الأجر الخاص به عن قيمة الحد الأقصى الخاص بأجر الاشتراك التأميني، وذلك بما لا يزيد عن 100% من قيمة الحد الأقصى الخاص بأجر الاشتراك، وقد اشترط القانون بنصه كذلك على أن يتم عمل حساب خاص بالمؤمن عليه بالصندوق الخاص بالتأمين الاجتماعي، وذلك بمقابل أن يتم أخذ معاش إضافي، وقد أشار لاستحقاق المؤمن عليه للمعاش الإضافي، ويتم احتسابه من خلال قسمة الرصيد الخاص بالحساب للشخص المؤمن عليه، ويدخل كذلك بحساب الزيادة السنوية للمعاش.

شروط الحصول على المعاش الإضافي الجديد

هناك مجموعة من الشروط التي يجب وأن تتوفر بالشخص؛ لكي يستفيد من المعاش الإضافي الجديد ويحصل عليه، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: