فرصة من ذهب .. قدم الآن المدارس العسكرية بعد العسكرية بعد الاعدادية وأهم الشروط

يمكن التقديم إلى المدارس الثانوية العسكرية بعد إتمام المرحلة الإعدادية العديد من المدارس في مختلف محافظات مصر، وهي تحظى باهتمام كبير من قبل الطلاب عقب صدور نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 في بعض المحافظات علاوة على ذلك، تعتبر المدارس الثانوية العسكرية في مصر خياراً مناسباً للشبان والفتيات الراغبين في مستقبل مهني متميز في القوات المسلحة أو في المجالات ذات العلاقة.

شروط التقديم في المدارس العسكرية

– يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون مقتصرًا على الذكور فقط في جميع المراحل التعليمية مثل الإعدادية والثانوية.

ينبغي ألا يكون الطالب قد تعرض للطرد نتيجة لمشكلة تأديبية من أي مدرسة سابقة.

إذا تم قبول الطالب في مدرسة من المدارس العسكرية الرياضية، يُمنح فترة زمنية تصل إلى شهر واحد لتقديم تصريح استغناء من النادي السابق إلى المدرسة التي تم قبوله فيها.

يحق لإدارة المدرسة نقل الطالب مرة أخرى إذا لم يتم تسليم خطاب الاستغناء خلال شهر من بدء الدراسة.

– يجب على الطالب أن يجتاز كافة الامتحانات المطلوبة.

تحقيق الطالب لبطولات على مستوى المنطقة والجمهورية للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

لا يمكن تقديم اعتراض على قرار عدم قبول الطالب أو استمراره في المدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر القضائية المختصة في القوات المسلحة فقط، ولا يمكن تقديم الاعتراضات لأي جهة أخرى.

المستندات المطلوبة للالتحاق بالمدارس العسكرية الرياضية لعام 2024-2025

يتم تقسيم المستندات المطلوبة للتقديم إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: يتم تسليم هذه الوثائق إلى مكتب التنسيق، وهي تشمل:

شهادة تؤكد النجاح ومعترف بها من قبل وزارة التعليم.

شهادة رسمية تصدرها هيئة رياضية تتعلق بالبطولات.

الأصل لشهادة الميلاد أو نسخة رسمية مطبوعة بالكمبيوتر ونسخة مصورة منها.

8 صور فوتوغرافية ملونة 4×6.

صورتين من بطاقة الهوية الوطنية للأب والأم (الوصي).

السجل التجاري والبطاقة الضريبية لنوع الشركة وصورة عنهما (إذا كانت موجودة).

سجل الحالة الجنائية للأب (ولي الأمر).

صورة من الوثيقة التي توضح الحالة الوظيفية للأب.

2 وثيقة هوية و 2 صورة شخصية ملونة للطالب.

نموذج دفتر العائلة من دائرة الأحوال المدنية.

المرحلة الثانية: يتم تقديم هذه الوثائق بعد إعلان نتائج القبول، وتشتمل على: