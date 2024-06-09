“تَــرقبوا” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر fymedu.online

أحمد تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“تَــرقبوا” نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر fymedu.online
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024

بحث مكثف من جانب جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في الفيوم عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024 الترم الثاني، وذلك حيث لم يتبقى سوا محافظتين فقط لم يعلنوا عن نتيجة نهاية العام الدراسي الحالي 2024/2023، وكان الطلبة والطالبات قد انتهوا من امتحاناتهم في هذا الفصل الدراسي منذ يوم 22 مايو الماضي وحتى هذه اللحظة لم تُعلن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عن النتائج الخاصة بهم، ولذلك فهناك حالة من القلق والترقب تسود بين الطلبة وأولياء الأمور بالمحافظة لظهور النتيجة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024

ساعات قليلة ويتم الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024 الترم الثاني وذلك حيث انتهت الكنترولات بالمحافظة من أعمال التصحيح والمراجعة لكراسات إجابات الطلاب وجاري الآن العمل على رصد درجات الطلبة والطالبات ومن ثم يتم إعداد الكشوفات الخاصة بالنتيجة وتقديمها إلى السيد المحافظ لاعتمادها وإعلان نسب النجاح للتعليم العام والتعليم المهني ومدارس الصم وضعاف السمع ومدارس المكفوفين وغيرها لجميع الأقسام، ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة اليوم الأحد أو غداً الاثنين بحد أقصى.

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024 الترم الثاني

فور الانتهاء من أعمال رصد الدرجات واعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024 الترم الثاني سيكون متاح أمام جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا دون الخروج من المنزل، وذلك عن طريق الخطوات التالية:-

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024
  • أولاً: يتم التوجه إلى موقع مديرية التربية والتعليم – البوابة الإلكترونية لمحافظة الفيوم مـــن هـــنا.
  • أو من خلال زيارة موقع نتيجة نت الإلكترونية مــن هـــــنا.
  • ثانيًا: من قائمة الخدمات يجب اختيار “نتيجة الشهادة الاعدادية”.
  • ثالثًا: اختيار الفصل الدراسي الثاني 2024/2023 – نهاية العام.
  • رابعًا: كتابة رقم جلوس الطالب والضغط على بحث.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2024
  • وأخيراً يتم عرض نتيجة الطالب بالتفصيل خلال ثوانٍ قليلة.
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أحمد

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