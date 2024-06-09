الحق اشحن 20000 الف جوهرة.. موقع شحن جواهر فرى فاير بدون رقم هاتف – بدون حظر حسابك

يبحث العديد من لاعبي فري فاير عن موقع شحن جواهر فرى فاير بدون رقم هاتف ‏للحصول على عدد كبير من الجواهر مجانن من خلال التطبيقات والمواقع حيث حققت لعبة فري فاير في الفترة الأخيرة شهرة كبيرة ونجاح في عالم الألعاب الإلكترونية ‏وتدور فكرة اللعبة حول القتال بين 50 فرد ومن ثم الدخول في المنافسة بينهم ليفوز الشخص الذي يمكنه التخلص من جميع المنافسين والذي عددهم 49 لاعب ‏لذلك يجب على اللاعب تحصين نفسه بالعديد من الأسلحة والمعدات والتي يستطيع شراؤها من خلال جواهر فري فاير.

موقع شحن جواهر فرى فاير بدون رقم هاتف

‏‏تزايد البحث عن الطريقة الصحيحة للحصول على جواهر فري فاير ‏خاصة بعد استخدام الكثير من الطرق المحظورة التي تؤدي إلى غلق الكثير من الحسابات في لعبة فري فاير لذلك سوف نقدم لكم موقع شحن جواهر فرى فاير بدون رقم هاتف ‏وبطريقة صحيحة دون اللجوء إلى الطرق المحظورة التي تؤدي إلى غلق الحسابات وتتمثل في الآتي: ‏

أولا أدخل على موقع oonoo.

‏ثم انتقل الى العروض.

‏اضغط على ايقونة تنزيل التطبيقات أو مشاهدة الإعلانات.

‏بعد ان تنتهي من ذلك الإجراء سوف تحصل على عدد من النقاط.

اجمع هذه النقاط. ‏‏

ثم بعدها قم بالدخول على لعبة فري فاير والجواهر.

‏ثم انقر على ايقونة استبدال عدد من الجواهر بعدد من النقاط.

‏بعد الاستبدال سوف تتحول الجواهر على حسابك مجاناً.

‏ تمتاز هذه الطريقة بأنها لا تحتاج إلى رقم هاتف ولكن تحتاج إلى بعض الوقت للحصول على النقاط.

‏خطوات شحن جواهر فري فاير ‏

يقدم الموقع الإلكتروني الرسمي للعبة فري فاير شوب تو جيم العديد من العروض الترويجية لشحن الجواهر وذلك من خلال عدد من الخطوات يجب عليك اتباعها للحصول على جواهر فري فاير حيث تتمثل الخطوات فيما يلي: