عاجل!! كيفية تعديل وضع الإقامة في الإمارات 2024

تقدم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات خدمة تعديل وضع الإقامة، لكل من المقيمين والمكفولين بهدف تسوية أوضاعهم وتحويل إقامتهم في البلاد إلى إقامة شرعية وقانونية، كما يمكن للأفراد الذين لديهم تصاريح إقامة منتهية الصلاحية أو المخالفين لقواعد وأحكام الإقامة والفيزا استخدام هذه الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمكفول تغيير الكفيل من خلال هذه الخدمة، حيث يتم تسوية أوضاع المخالفين وفقًا للإجراءات المحددة من قبل الهيئة.

تفاصيل بشأن تعديل الوضع والإقامة في الإمارات

خطوات تعديل الوضع والإقامة في الإمارات.

تسجيل الدخول: قم بزيارة خدمة تعديل الوضع بعد إلغاء الإقامة من هنا.

ابدأ الخدمة: اختر أيقونة “ابدأ الخدمة” واتبع التعليمات على الصفحة.

تحديد المستخدم: حدد نوع المستخدم (أفراد أو منشآت).

تسجيل الدخول: أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور واختر “تسجيل الدخول”.

إدخال البيانات: أدخل البيانات المطلوبة بدقة.

إرفاق المستندات: قم بإرفاق المستندات المطلوبة مثل جوازات السفر وإقامات الكفيل وإذن الدخول.

تسديد الرسوم: ادفع رسوم الخدمة عبر بطاقة الدفع الإلكترونية.

إرسال الطلب: انقر على أيقونة “إرسال الطلب” لتقديم الطلب.

ما هي خدمة تعديل الوضع والإقامة في الإمارات؟

خدمة “تعديل الحالة” متاحة للأفراد الذين انتهت إقاماتهم أو الذين خالفوا أنظمة الإقامة والتأشيرات، حيث تتيح تلك الخدمة للرعاة تغيير الكفيل، كما يمكن للأفراد تسوية أوضاعهم وفق الإجراءات المحددة من قبل الهيئة.

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