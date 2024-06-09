2 كيلو لكل بطاقة .. التموين توضح حقيقة صرف اللحمة في بطاقات التموين بمناسبة عيد الأضحى وسعرهم كام؟

حقيقة صرف اللحمة في بطاقات التموين يريد الكثير من الأشخاص أصحاب البطاقات التموينية التحقق منه؛ وذلك بعد أن انتشر هذا الخبر بسبب قرب قدوم عيد الأضحى الذي يشتري به المواطنين اللحوم لإعداد أكلات العيد المشهورة مثل الفتة والكفتة وغيرهم، وقد تقرر صرف اللحوم لهم بسبب ارتفاع سعرها بشكل مبالغ به، لدرجة أن هناك أشخاص لم يقوموا بشرائها منذ ما يزيد عن سنة، ولذا سنعرفك هنا على حقيقة خبر صرف اللحمة على البطاقات التموينية وما جاء به.

حقيقة صرف اللحمة في بطاقات التموين

قامت مصادر مسؤولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بتأكيد عدم صدور أي قرار يتعلق ب صرف اللحمة في بطاقات التموين حتى تلك اللحظة، ولكن هذا مجرد مقترح قيد الدراسة فقط؛ فقد اقترح بعض النواب بالبرلمان أن يتم طرح عدد ٢ كيلو من اللحم على البطاقات التموينية لكل أسرة، وذلك قبل قدوم عيد الأضحى، وقد أوضحت المصادر أن الطلب سيعرض على الدكتور الموقر علي المصيلحي وزير التموين من أجل دراسته بصورة كافية والبت به، وقد أكدت المصادر كذلك عمل الوزارة لصالح المواطن، وفي حالة إضافة أي نوع من المنتجات أو السلع للبطاقات التموينية؛ فإنه سيعلن عن ذلك بشكل رسمي لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

مقترح مجلس النواب لوزارة التموين

تقدم النائب المدعو خالد أبو نحول وهو عضو مجلس النواب بمقترح برغبة رئيس مجلس النواب المستشار الموقر حنفي جبالي موجه إلى وزير التموين ووزير الزراعة ورئيس مجلس الوزارة، بخصوص طرح عدد 2 كيلو من اللحم على البطاقات التموينية لكل أسرة.

وقد أوضح بالاقتراح أنه وبعد أن استمرت أزمة اللحوم وأصبح الكثير من المواطنين يعانون منها، خصوصًا بعد أن زاد سعرها حتى 400 جنيه مع قرب قدوم عيد الأضحى، ولكن لم تقم الحكومة بوضع أي حلول مرضية وواقعية للمواطنين، خصوصًا بعد أن وردت شكاوى تقيد بأن هناك بعض الأشخاص الذين لم يقوموا بشراء لحوم لمدة سنة لأول مرة.

وقد أبدى تخوفاته في الأيام القادمة من حدوث ارتفاع بالأسعار بسبب موسم العيد وزيادة إقبال المواطنين على الماشية بالوقت الذي يعاني به الأشخاص من محدودي الدخل والذين يريدون أن يشتروا لحوم صحية بلدية وليس لحوم مجمدة، وقد أشار للتصريحات التي صدرت من شعبة القصابين بالسنة السابقة والتي أشارت بأن ليس هناك ثروة حيوانية فعلية وحقيقية بمصر، وأن هذا مجرد كلام على ورق فقط.