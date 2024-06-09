موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf الرصافة والكرخ والمثني وباقي المحافظات

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf الرصافة الأولي والكرخ وصلاح الدين والمثني وباقي المحافظات التي تترقب الإعلان الرسمي عن نتيجة 3 متوسط، حيث تعد مرحلة التعليم المتوسط في العراق من أهم مراحل التعليم، يبذل فيها الطلاب والطالبات الجهد والعرق من أجل تحقيق نتيجة جيدة تساعدهم في المراحل التعليمية التالية، لهذا هناك عدة طرق تتمكن من خلالها معرفة النتائج النهائية للدور الأول في العراق.

موعد إعلان نتيجة الثالث المتوسط العراق 2024

كشفت العديد من المصادر التعليمية الرسمية في العراق عن قرب انتهاء وزارة التربية العراقية من تصحيح نماذج الاختبارات، التي انتهت منذ الخامس من الشهر الجاري، وعليه فإن الإدارات التعليمية المختلفة في العراق إشارات إلى إعلان نتائج الثالث متوسط سيكون متاح في نهاية الأسبوع الجاري، اي قبل موعد عيد الاضحى المبارك المقرر له يوم الأحد الخامس عشر من الشهر الجاري.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf

يمكنك لكل طالب وطالبة يرغب في معرفة نتائج 3 متوسط في العراق من استخراج النتائج بطريقتين مختلفتين تماماً، الأولي كالتالي:

الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

العراقية. أكتب الكود الظاهر أمامك.

اختيار نتائج الثالث متوسط العراق.

أكتب رقم المقعد.

البحث عن النتيجة.

رابط نتيجة الثالث المتوسط العراق الدور الأول ٢٠٢٤

تستطيع عزيزي ولي الأمر استخراج نتيجة ابنك او بنتك في الصف الثالث المتوسط بالعراق من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة جاءت كالتالي:

الدخول على موقع نتائجنا .

. اختيار نتيجة الثالث المتوسط .

. الضغط على أيقونة تنزيل النتيجة طبقاً إلي محافظتك.

البحث عن النتيجة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه موعد إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf الرصافة الأولي والكرخ والمثني وباقي المحافظات.