5000 شده واكواد مالهاش حدود.. افضل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile UC 2024

تعتبر الأكواد المجانية واحدة من الطرق التي يمكن للاعبين من خلالها الحصول على الشدات دون الحاجة إلى الدفع حيث يمكن استبدال هذه الأكواد بمكافآت وهدايا قيمة داخل اللعبة وتتنوع مصادر هذه الأكواد فقد تقدمها الشركة المطورة خلال فعاليات خاصة أو ترويجات أو يمكن العثور عليها من خلال المواقع المعتمدة على توفير الاكواد من خلال هذه المقدمة سنقدم لكم مجموعة من الأكواد المجانية وغير المستعملة لشحن شدات ببجي التي يمكن أن تمكنكم من الاستمتاع بمزايا إضافية داخل اللعبة وتحسين تجربتكم اللعبية.

طريقة شحن شدات ببجي (UC)

إليك طريقة شحن شدات ببجي (UC) مجانا عن طريق ID باستخدام الأكواد المجانية لعام 2024:

افتح لعبة ببجي موبايل على جهازك.

في الواجهة الرئيسية للعبة اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

ستجد الـ ID الخاص بك تحت اسمك وصورتك انسخ هذا الـ ID أو اكتبها في مكان آمن.

افتح المتصفح على جهازك وانتقل إلى موقع موثوق لشحن شدات ببجي مجانا باستخدام الـ ID يمكنك استخدام مواقع مثل PUB Redemption Center أو مواقع موثوقة مشابهة.

في الموقع ابحث عن الحقل المخصص لإدخال الـ ID الخاص بك وأدخله بعناية.

أدخل الكود المجاني الذي حصلت عليه في الحقل المخصص لذلك يجب أن تكون هذه الأكواد صحيحة ومقدمة من مصادر موثوقة.

بعد إدخال الـ ID والكود اضغط على زر تحقق أو إرسال لتأكيد العملية.

افتح لعبة بيجي مرة أخرى وتحقق من صندوق البريد داخل اللعبة (Mail) أو من رصيد الشدات لديك للتأكد من إضافة الشدات.

أكواد شحن شدات ببجي غير مستعملة

ونقدم لكم مجموعة من الأكواد غير المستعملة لشحن شدات بيجي والتي ستساعدك في الحصول على العديد من الهدايا والمكافآت مثل الأسلحة والملابس والذخيرة الأكواد كالتالي: